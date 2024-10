Odermatt bo v nedeljo veliki favorit za tretjo zaporedno zmago na veleslalomu, s katerim se tradicionalno odpira sezona tekmovanja v alpskem smučanju na najvišji ravni.

Skupaj z rojakinjo Laro Gut-Behrami sta povsem prevladovala v minuli sezoni, ki sta jo končala kot skupna zmagovalca svetovnega pokala, oba sta osvojila tudi veleslalomska seštevka.

Švicar ni prav veliko pustil tekmecem. Sezono je končal s štirimi globusi, velikim in tremi malimi, ob veleslalomskem je dobil tudi smukaški in superveleslalomski seštevek. Le slalomskega, v slalomu Odermatt ne tekmuje, je osvojil Avstrijec Manuel Feller.

Ženska tekma bo v soboto. Gut-Behrami je skupnemu in veleslalomskemu seštevku dodala še superveleslalomskega, Američanka Mikaela Shiffrin je največ točk zbrala na slalomih, Avstrijka Cornelia Hüttter pa je osvojila smukaški globus.

Na veleslalomski premieri štirje Slovenci

V nizkem startu pred veleslalomsko premiero so tudi v slovenskem štabu, ki bo na ledeniku računal na štiriperesno deteljico v sestavi Žan Kranjec, Andreja Slokar, Ana Bucik Jogan in Neja Dvornik.

Ana Bucik Jogan bo ena od treh Slovenk na sobotnem veleslalomu. Foto: Guliverimage

V močni veleslalomski konkurenci s serijskim zmagovalcem Odermattom, ta je v minuli zimi slavil na devetih od desetih veleslalomih, si je zelo težko priboriti priložnost za naskok na stopničke. Konkurenca se bo še okrepila ob napovedani vrnitvi avstrijskega asa Marcela Hirscherja po petletnem premoru.

Slabosti tekmecev bo skušal izkoristiti najboljši slovenski veleslalomist Kranjec, redni član elitne veleslalomske sedmerice, ki bo imel konec tedna od slovenskega kvarteta na ledeniški premieri najboljše startno izhodišče za napad na nove stopničke.

"Zelo sem vesel, da je konkurenca takšna, kot je, rad tekmujem v konkurenčnem športu, to daje dodatno zanimivost za gledalce. V preteklosti sem že dokazal, da se lahko merim z najboljšimi," pravi Kranjec, ki je bil v Söldnu najboljši z drugim mestom pred dvema letoma, lanska moška tekma je odpadla, pred tem je bil na tem ledeniku dvakrat tretji. Slovenija ima po zaslugi Žana Kranjca kandidata za sam veleslalomski vrh. Foto: Reuters

Kranjec je v finišu minule sezone na petem mestu ostal pod stopničkami v veleslalomskem seštevku sezone.

Šest uvrstitev na zmagovalni oder v Söldnu je slovenskih. Na najvišji stopnički zmagovalnega odra je bila trikrat Tina Maze, prvič leta 2002, ko si je zmago delilo z Avstrijko Nicole Hosp in Norvežanko Andrine Flemmen, nato pa še v letih 2005 in 2012.

Proga na ledeniku Rettenbach je zahtevna

To bo 31. tekmovanje za svetovni pokal v Söldnu. Proga na ledeniku Rettenbach se začne na nadmorski višini 3038 m, ima najstrmejši 68-odstotni naklon in omogoča smučarjem, da dosežejo hitrosti od 65 do 80 km/h. Lara Gut-Behrami bi z zmago postala najuspešnejša v Söldnu. Foto: Reuters

Lara Gut-Behrami bi z zmago postala najuspešnejša v Söldnu, trenutno je s po tremi zmagami izenačena z Maze. Eno več od obeh ima zgolj "gospod veleslaloma", Američan Ted Ligety.

Marcel Hirscher se vrača po petih letih. Foto: Guliverimage

Vrnitev Braathna in Hirscherja

Od ikoničnih imen do intenzivnega rivalstva do rekordnih podvigov ob povratku velikih imen, vračata se Hirscher, ki bo nastopal za Nizozemsko, in Lucas Braathen pod brazilsko zastavo, ter glamuroznih novih prizorišč, nova sezona svetovnega pokala ima vse, kar si lahko ljubitelj tega športa želi. Ob tem bo Saalbach v Avstriji februarja gostil svetovno prvenstvo.

Shiffrin lovi 100 zmag

Med zvezdniškimi atrakcijami bo zanesljivo Mikaela Shiffrin. Devetindvajsetletnica se hitro približuje enemu od velikih mejnikov v športu. Le še na treh tekmah mora biti najboljša, da bo prišla do osupljivega dosežka - 100 zmag v svetovnem pokalu. Trenutno jih ima 97.

Mikaela Shiffrin lovi stoto zmago svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Odermatt je leta 2023 zabeležil najvišji skupni seštevek točk v svetovnem pokalu, 2042, preden je 12 mesecev kasneje dosegel rekordno zmagovalno razliko in premagal moštvenega kolega Loica Meillarda za velikih 874 točk.

Ljubitelji smučanja nestrpno pričakujejo vrnitev Francoza Alexisa Pinturaulta, ki je od avgusta spet na smučeh, potem ko je zaradi operacije levega kolena predčasno končal minulo sezono. Prav tako je pričakovati vrnitvi olimpijske prvakinje v slalomu Slovakinje Petre Vlhove in Švicarke Wendy Holdener.

Italijanska kraljica smuka Sofia Goggia svojo vrnitev po poškodbi, konec januarja si je zlomila golenico in gleženj, načrtuje za december, ko bodo v Beaver Creeku na sporedu prve tekme v hitrih disciplinah.

Za zdaj še ni jasno, kdaj bo po težki poškodbi nazaj norveški as Aleksander Aamodt Kilde, tudi časovnica vrnitve Avstrijca Marca Schwarza še ni določena.

Slovenke pripravljene čakajo uvodno dejanje sezone

Najboljša Slovenka na lanski söldenski premieri je bila Bucik Jogan z 11. mestom, Dvornik in Slokar se nista prebili med dobitnice točk.

"Verjamem, da se bom znala v Söldnu dobro zbrati in pokazati najboljše vožnje, da bom zadovoljna in nasmejana v cilju," napoveduje Bucik Jogan. Andreja Slokar v novo sezono tudi s pomočjo Andree Massija. Foto: www.alesfevzer.com

Slokar v sezono stopa drugače kot lani, ki jo je zaznamovala zahtevna vrnitev po poškodbi. Samozavest črpa tudi iz dobre fizične priprave, telesno pripravljenost je dvignila na višjo raven, potem ko ji je začel pomagati nekdanji vodja ekipe Maze Andrea Massi.

"Pri meni motivacija ni vprašljiva. Lani je pač šlo narobe vse, kar je lahko šlo, letos pa smo začeli veliko boljše. Zelo sem optimistična." Slokar bo imela slabo startno izhodišče, saj se je največja vrzel v minuli sezoni poznala prav v veleslalomu.

Neja Dvornik je dvignila kondicijsko raven. Foto: Guliverimage

Tudi Dvornik je dvignila kondicijsko raven: "Mislim, da sem ujela dobre občutke in komaj čakam na start in da pokažem to, kar smo trenirali."

Po Söldnu sledi novembrski slalomski konec tedna v Leviju, decembrski začetek sezone hitrih disciplin onstran Atlantika v Beaver Creeku pa bo zaznamovala tudi najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec.