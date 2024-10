Slovenska smučarska četverica Žan Kranjec, Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan, ki bo nastopila na uvodnem veleslalomu za svetovni pokal za sezono 2024/25 v alpskem smučanju v Söldnu konec tedna, je v prostorih Pošte Slovenije v središču Ljubljane predstavila načrte za uvodni konec tedna nove sezone. Cilji so visoki.

"V Söldnu sem bil že velikokrat uspešen, kdaj sicer tudi ne. Vendar verjamem, da če smučam dobro, mi teren leži in sem lahko med najboljšimi," je dejal najbolj izkušen in najuspešnejši slovenski veleslalomist Kranjec. Kot redni član elitne veleslalomske sedmerice bo imel konec tedna od slovenskega kvarteta na ledeniški premieri najboljše startno izhodišče za napad na nove stopničke.

"Zelo sem vesel, da je konkurenca takšna, kot je, rad tekmujem v konkurenčnem športu." Foto: Reuters

Kranjec ne nasprotuje najnovejšim smernicam

V močni veleslalomski konkurenci s serijskim zmagovalcem Švicarjem Marcom Odermattom si je zelo težko priboriti priložnost za naskok na stopničke. Konkurenca se bo še okrepila ob napovedani vrnitvi avstrijskega asa Marcela Hirscherja po skoraj šestletnem premoru.

"Zelo sem vesel, da je konkurenca takšna, kot je, rad tekmujem v konkurenčnem športu, to daje dodatno zanimivost za gledalce. V preteklosti sem že dokazal, da se lahko merim z najboljšimi," pravi Kranjec, ki ne nasprotuje najnovejšim smernicam mednarodne smučarske zveze na področju podeljevanja posebnih povabil. Vendar še dvomi, ali bo Hirscher res nastopil v Söldnu, kjer je sam trikrat stal na stopničkah, najboljši drugi je bil pred dvema letoma, lanska tekma je odpadla, pred tem je bil na tem ledeniku dvakrat tretji.

Veleslalomsko formo pred Söldnom je pilil v Val Senalesu. "Imeli smo dobre pogoje, tudi dokaj zahtevne in trening mi je prišel prav. Zadovoljen sem odšel z zadnjega tabora, sedaj želim malo napolniti baterije, nato me čakajo zadnji treningi. Cilje imam vedno visoke, ampak v prvi vrsti se želim resnično dobro pripraviti, da bom na tekmo prišel samozavestno in tam smučal, kot znam. Imam pa tudi rezultatsko visoke cilje."

"Vseeno verjamem, da se bom znala v Söldnu dobro zbrati in pokazati najboljše vožnje." Foto: Daniel Novakovič/STA

Verjame, da se bo znala dobro zbrati

Optimistična je tudi Bucik Jogan, ki je bila lani z 11. mestom na ledeniku Rettenbach najboljša Slovenka. "Naredili smo nekaj treningov v Val Senalesu. Na koncu smo imeli tudi malce sreče z vremenom in opravili dober trening tudi v Söldnu na terenu za tekmo. Sicer smo se v zadnjem času morali najprej malce prilagoditi na razmere v Evropi, ki so različne od tistih iz Južne Amerike in Ushuaie. Treningi so bili težki in dobri, zame pa nekako toplo - hladni. Vseeno verjamem, da se bom znala v Söldnu dobro zbrati in pokazati najboljše vožnje, da bom zadovoljna in nasmejana v cilju."

"Pri meni motivacija ni vprašljiva." Foto: www.alesfevzer.com

Slokar v sezono stopa drugače kot lani, ki jo je zaznamovala zahtevna vrnitev po poškodbi. Samozavest črpa tudi iz dobre fizične priprave, telesno pripravljenost je dvignila na višjo raven, potem ko ji je začel pomagati nekdanji vodja ekipe šampionke Tine Maze, Andrea Massi.

"Pri meni motivacija ni vprašljiva. Lani je pač šlo narobe vse, kar je lahko šlo, letos pa smo začeli veliko boljše. Zelo sem optimistična." Slokar bo imela slabo startno izhodišče, saj se je največja vrzel v minuli sezoni poznala prav v veleslalomu.

Tudi Dvornik je dvignila kondicijsko raven, na račun telesne mase je pridobila mišično: "Potrebovala sem nekaj dni, da sem se navadila na evropske razmere. Mislim, da sem ujela dobre občutke in komaj čakam na start in da pokažem to, kar smo trenirali."

Novinarska konferenca je potekala v prostorih Pošte Slovenije, ki je začela novo vseslovensko dobrodelno akcijo. Z odstotki od prodaje posebnih znamk želijo pomagati mladim slovenskim smučarjem.

Preberite še: