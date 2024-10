Herminator meni, da Hirscher blefira: Takoj bo zmagoval

Marcel Hirscher Foto: Guliverimage Danes 51-letni Hermann Maier, ki ima v svoji zbirki štiri kolajne z olimpijskih iger in šest s svetovnih prvenstev, se je v pogovoru za avstrijski Kurier vprašal, zakaj Marcelu Hirscherju Avstrijci namenjajo toliko pozornosti, saj bo vendarle zdaj nastopal za domovino svoje mame Nizozemsko in ne več za Avstrijo. "Ne vem, kaj se dogaja. Avstrijski smučarji so v drugem planu. To zimo bomo gostili svetovno prvenstvo, pa komaj kaj prebereš o avstrijskih tekmovalcih."

Hirscher je pred svojo tekmovalno upokojitvijo leta 2019 kar osemkrat zapored osvojil veliki kristalni globus. Vrača se star 35 let, v obdobju premoči Švicarja Marca Odermatta. Sam je nedavno dejal, da mu do najboljših manjkajo še štiri sekunde. Herminator pravi, da blefira. "Nihče mu ne verjame, še sam si ne verjame. Ni kar naenkrat spet začel smučati. Ves čas je bil na smučeh," trdi Maier. "Sam točno ve, kako hiter je. Jaz mislim, da lahko začne takoj spet zmagovati. Od prve tekme bo eden od kandidatov za zmage." Še več: njegov starejši rojak celo meni, da bo Hirscher glavni tekmec Odermattu za veliki kristalni globus, češ da se Marco Schwarz in Alexis Pinturault vračata po poškodbi in še ne bosta stoodstotna. "Če bo Odermatt smučal kot v prejšnji sezoni, je nepremagljiv."

Največ zmag v svetovnem pokalu:



97 – Mikaela Shiffrin

86 – Ingemar Stenmark

82 – Lindsey Vonn

67 – Marcel Hirscher

62 – Annemarie Moser-Pröll

55 – Vreni Schneider

54 – Hermann Maier

50 – Alberto Tomba

Vsi se sprašujemo, zakaj se Hirscher sploh vrača. Tudi njegov tekmec izpred nekaj let v veleslalomu Žan Kranjec. Legendarni smukač pa meni, da ima v mislih rekorderja po številu zmag v svetovnem pokalu Ingemarja Stenmarka. "Če bo svojo vrnitev potegnil na nekaj let, lahko preseže tudi Stenmarkovih rekordnih 86 zmag v svetovnem pokalu." Tega je že presegla Mikaela Shiffrin. Hirscher je danes pri 67 zmagah. Prvo je dosegel decembra 2009 v veleslalomu in za zdaj zadnjo januarja 2019 v slalomu. Tudi Maier je med najuspešnejšimi vseh časov, ima 54 zmag.

Hirscher še ni potrdil, ali bo nastopil že na uvodnem veleslalomu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom, ki bo naslednjo nedeljo, 27. oktobra.