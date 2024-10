"Ne vem, kaj je pred mano. Vem pa, da sem zdrava, vesela in hvaležna," iz Nove Zelandije sporoča Lindsey Vonn. Švicarski in ameriški mediji so pred dnevi pisali, da trenira na snegu in razmišlja, da bi se pri 40 letih vrnila na tekme svetovnega pokala.

Pred dnevi so odjeknile govorice, ki jih res nihče ni pričakoval. Da nekdanja smučarska šampionska Lindsey Vonn, zdaj ko je uspešno prestala zamenjavo kolena, razmišlja o povratku na tekmovanja. In zato tudi resno trenira, tudi na snegu v Novi Zelandiji. Dobitnica štirih velikih kristalnih globusov, zmagovalka 82 tekem svetovnega pokala, pa tudi svetovna in olimpijska prvakinja bo čez nekaj dni dopolnila 40 let. Govoric neposredno ni komentirala, je pa na družbenih omrežjih objavila fotografijo in zapis, ki pušča odprte vse možnosti, kam jo bo življenje zaneslo zdaj, ko ne čuti več bolečin.

"To novo koleno je zdaj del mene"

Lindsey Vonn je dobila 82 tekem svetovnega pokala. Foto: Guliverimage/Getty Images "Vsak dan je zmaga! Ponosna sem, kako daleč sem prišla na tej življenjski poti. Imela sem vzpone in padce, a nič me ni potrlo. Zahvala gre moji mami," je zapis začela Američanka. "To novo koleno je zdaj del mene. Občutek imam, da se pred mojimi očmi odvija novo poglavje mojega življenja." Navdušena je, da spet lahko brez bolečin počne stvari, ki jih ima najraje. To je zagotovo tudi smučanje. Kariero je končala po sezoni 2018/2019, potem ko se je več let mučila s poškodbami kolena. "Ne vem, kaj je pred menoj. Vem pa, da sem zdrava, vesela in hvaležna." Vrnitev na tekme na najvišji ravni je zdaj mogoča tudi zaradi uvedbe tako imenovanega "wild carda", torej posebnega povabila FIS, ki si ga takšne legende, kot je Vonnova, zagotovo zaslužijo. Tako se bo to zimo po petih letih vrnil od Vonn sicer skoraj pet let mlajši Marcel Hirscher.