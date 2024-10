Marcel Hirscher je pet let po koncu aktivne kariere alpskega smučarja aprila naznanil, da se vrača v beli cirkus kot tekmovalec. A ne več pod avstrijsko zastavo, pod katero je zbral neverjetnih osem velikih kristalnih globusov, pač pa bo zastopal barve Nizozemske, dežele, v kateri se je rodila njegova mati.

Alpski odbor Mednarodne zveze za smučanje in deskanje (FIS) mu je pred tedni prižgal zeleno luč za nastop na uvodnem veleslalomu v Söldnu 27. oktobra, a še ni jasno, ali bo 35-letnik res izkoristil ponujeno priložnost.

Za top 15 bi moral biti štiri sekunde hitrejši

V pogovoru za Servus TV je namreč dejal, da še ni na želeni ravni. "To bi bil lep začetek za moj srčni projekt. Vsekakor. To sta bila moj načrt in moja želja, a danes še ne morem odgovoriti," je odvrnil na vprašanje, ali bo na štartu na ledeniku Rettenbach. Dodal je, da bi moral za preboj med prvih 15 čas izboljšati za okoli štiri sekunde.

"Prej ali slej se bom udeležil tekme, ker je to moja želja in ker si res želim biti tam, a dokler ne bom imel občutka, da sem na to res pripravljen, tega ne bom naredil."

Foto: Guliverimage

Bo res le ena sezona?

Prav tako še ni imel odgovora na vprašanje, ali bo njegova vrnitev res "enosezonski" projekt. "Nikoli ne reci nikoli. Nikoli si nisem mislil, da bom danes sedel tukaj in govoril o vrnitvi ali projektu, ki mi je blizu."

Hirscher mora po pisanju Eurosporta odločitev o tem, ali bo nastopil na prvem prizorišču nove sezone svetovnega pokala, sporočiti do 18. oktobra.