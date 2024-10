Čeprav zunaj še ne diši po zimi, so pri SZS poskrbeli, da je torkov dan prinesel nekaj zimskega priokusa. Predstavili so se slovenski športniki, trenerji in vodje panog, v katerih se bodo kmalu začele nove sezone svetovnega pokala.

Za uvod bodo na delu alpski smučarji in smučarke, ki bodo v novo tekmovalno obdobje na najvišji ravni krenili na tradicionalnem prizorišču, na ledeniku Rettenbach v Söldnu, kjer jih čaka veleslalom.

"Približno vem, koliko vrat sem presmučal na treningu, podrobne statistike pa ne vodim. Moja ekipa je nekoliko drugačna, nekaj stvari smo letos spremenili, a vse poteka dobro, ujeli smo se dobro, kar je najpomembnejše. Šteje vsaka tekma svetovnega pokala, poleg tega gledam na skupni veleslalomski seštevek in seveda tudi na svetovno prvenstvo," je na novinarski konferenci dejal Žan Kranjec, ki deluje pod vodstvom novega trenerja Mihe Verdnika.

Nad Žanom Kranjcem bedi Miha Verdnik. Foto: Aleš Fevžer

Na predstavitvi so manjkali člani ekipe za hitri disciplini, ki so sredi priprav. Na ljubljanskem gradu ni bilo tudi najboljše smukačice Ilke Štuhec in Andreje Slokar, ki bo v novi sezoni čim večkrat skušala najti idealno linijo med količki.

Medtem ko so alpski smučarji že izkusili sneg na južni polobli, opravili glavni del priprav na snegu ter jih pred prvo tekmo svetovnega pokala konec meseca v Söldnu čaka zgolj še piljenje forme na smučišču Val Senales, pa denimo biatlonci po koncu pretekle zime še niso trenirali na snegu. Odhod na snežne priprave jih šele čaka, sezono bodo začeli konec novembra v Kontiolahtiju.

So pa za biatlonci poletne preizkušnje na rolkah. V biatlonu so največja pričakovanja na plečih veterana Jakova Faka in Anamarije Lampič, ki se v biatlonu vse bolj prebija proti vrhu.

"Zdravje? Otroške bolezni sem prebolel," je v smehu dejal najbolj izkušen slovenski biatlonec. "Veselim se zime. Dokler ne zazebe, ni pravih občutkov. Nikoli ne manjka motivacije. Zima, ki prihaja, zna biti zelo dobra in jo nestrpno pričakujem." Jakov Fak Foto: Boštjan Podlogar/STA

V deskanju na snegu v alpskih disciplinah še ni rekel zadnje besede Žan Košir, ki si želi, da bi bila Ljubljana že bela. Za tekmovalci v smučarskih skokih je sezona na plastičnih podlagah, kmalu pa sledi tudi preskok na prave zimske razmere.

"Smuči sem našel pred dobrim mesecem, torej mi jih zdaj ni treba več iskati. Če bi lahko izbiral med lovorikami, bi najraje izbral novoletno turnejo, da jo osvojim. Zelo sem zadovoljen s trenutnim nivojem, zato se lahko zelo veselim zime," je povedal Timi Zajc, ki bo v novo sezono skočil z novimi smučmi, skakal bo s Slatnarjevimi kot tudi Ema Klinec.

Na teh je veliki kristalni globus v zadnji sezoni osvojila Nika Prevc. "Ugotovila sem, da napadati in skakati za rezultat ne gre. Če bom uživala pozimi, kot sem, pa bom izpolnila tudi kakšnega izmed zadanih ciljev," pravi najstnica, ki bo branila kristalni globus. Skakalci bodo sezono odprli 22. novembra v Lillehammerju.

Nika Prevc bo v sezono vstopila kot aktualna zmagovalka zadnjega svetovnega pokala. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Še pozneje bodo v novo sezono vstopili smučarski tekači in tekačice ter nordijski kombinatorci, vsi konec novembra v Ruki.

Prvo domače tekmovanje v začetku januarja v Kranjski Gori

V prihajajoči zimi bodo v ospredju tudi domače tekme svetovnega pokala v Planici, Kranjski Gori, na Ljubnem, Pokljuki, Rogli in Krvavcu. Slovenija bo tudi prizorišče svetovnega prvenstva v parabiatlonu na Pokljuki in tekme svetovnega pokala v paraalpskem smučanju v Kranjski Gori.

Rdeča nit predstavitve je bila v znamenju prošenj za čim več snega oziroma z veliko željo "naj sneži". Foto: Aleš Fevžer

Rdeča nit predstavitve je bila v znamenju prošenj za čim več snega oziroma z veliko željo "naj sneži". Predstavitve se je udeležilo približno sto športnic, športnikov, trenerjev, vodij panog in predstavnikov smučarske zveze, ki vsi v en glas pravijo, da so pripravljeni na zimo.

Uspešno sezono je tekmovalcem zaželel direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan, ki meni, da zimo pričakujejo v vrhunski kondiciji. Na zvezi so se sicer intenzivno lotili strategije blagovne znamke smučarskih športov.