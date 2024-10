Kranjski Gori prižgali zeleno luč, odgovorni možje zadovoljni

Kranjska Gora še uživa veliko zaupanje vodilnih predstavnikov Mednarodne smučarske zveze (Fis) in ostaja trdno zasidrana v tekmovalnem sporedu tekmovanj najvišje ravni v alpskem smučanju. Proga v Podkorenu bo januarja in marca gostila naprej alpske smučarke in nato še smučarje, ki se bodo merili za točke svetovnega pokala v slalomu in veleslalomu.

Izkušeni možje, ki v kranjskogorskem smučarskem klubu skrbijo za nemoten potek tekmovanj za svetovni pokal na poligonu v Podkorenu, so danes na rednem letnem srečanju gostili delegacijo mednarodne smučarske federacije.

Kranjsko Goro so obiskali Marcus Waldner, direktor svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške, Jani Hladnik, pomočnik direktorja svetovnega pokala za tehnične discipline, in Peter Gerdol, direktor svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske.

Odgovorni možje v mednarodni federaciji so bili zadovoljni s poročili slovenskih sogovornikov in pričakujejo, da bodo 4. in 5. januarja ter nato še 1. in 2. marca tekmovalkam in tekmovalcem ponudili najboljše možne pogoje za vrhunsko tekmovanje.

Lahko bi preprečili najbolj črn scenarij

Kranjska Gora še uživa veliko zaupanje vodilnih predstavnikov Mednarodne smučarske zveze (Fis). Foto: www.alesfevzer.com Sloves Kranjske Gore je prvenstveno povezan z moškimi tekmovanji pod Vitrancem. Po odpovedi ženskih tekmovanj za Zlato lisico v Mariboru zaradi pomanjkanja snega pa je Kranjska Gora postala tudi redno prizorišče svetovnega pokala alpskih smučark.

Organizacijo nad ženskim tekmovanjem v Kranjski Gori je prevzela Smučarska zveza Slovenije, ki pa je skrb za tekmovalno progo še vedno zaupala izkušenim in prekaljenim kranjskogorskim delavcem, ki skrbijo tudi za Pokal Vitranc.

Tekmo za Zlato lisico, zadnjo pod to znamko, so v minuli sezoni uspešno izpeljali. Med devetimi odpadlimi tekmovanji pa je bil tudi Vitranc, kar se je zgodilo sploh prvič v skorajda četrt stoletja. Vsi današnji sogovorniki so prepričani, da bi lahko kljub neugodnim vremenskim razmeram preprečili najbolj črn scenarij.

Decembra se bo začelo nanašati prvi sneg. Foto: www.alesfevzer.com

Prostor za izboljšave je zlasti pri zgodnjem zasneževanju s snežnimi topovi ter smotrnejšem načrtovanju uporabe tekmovalne proge med tekmama, da bi poligon po ženski tekmi ostal v čim boljšem stanju za moško tekmovanje.

"Izčrpno smo analizirali minulo sezono, ker ni šlo vse po načrtih, ni bilo vse narejeno tako, kot bi moralo biti," je bil po sestanku jasen Hladnik, pomočnik direktorja svetovnega pokala za tehnične discipline.

"Imeli smo večji sestanek z udeležbo lastnikov oziroma upravitelja smučišča, sestanka so se udeležili tudi eksperti iz TechnoAlpina, ki so odgovorni za zasneževanje, in mislim, da smo prišli do odličnih sklepov, kako se bomo lotili nove sezone, kako bomo pripravljali progo od decembra, ko se bo že začelo nanašati prvi sneg, pa vse do marca," je dodal Hladnik.

Zadovoljen, da so zadržali žensko tekmo v Sloveniji

Peter Gerdol je bil letos poleti že trikrat v Kranjski Gori. Foto: FIS Gerdol, zamejski Slovenec iz Italije, direktor svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske, ima s predstavniki organizatorjev zelo dobre odnose ter je bil letos poleti že trikrat v Kranjski Gori.

"Po pretekli sezoni smo se odločili, da bomo bolj intenzivno sledili dogajanju. Danes smo bili zadovoljni predvsem s podatki, ki smo jih dobili od upravitelja smučišča in od odgovornih za zasneževanje, ki so nam pokazali, kaj so postorili letos poleti in kako nameravajo postopati z začetkom umetnega zasneževanja, Mislim, da smo dobili dovolj dobra jamstva, da bomo zimo pričakali v boljšem stanju, kot smo bili v prejšnji zimi," je dejal Gerdol.

"Sem zadovoljen, da smo zadržali žensko tekmo v Sloveniji, ker v Mariboru, če smo realni, vidimo, da v tem trenutku ni pogojev, da bi imeli dovolj garancij, da bi lahko izpeljali tekmo. Ženska tekma ostaja v Sloveniji, kar je seveda en velik plus za vse tukaj," je dejal Gerdol.

Benedik: Med vrstnicami smo dobili opozorilo

Benedik je priznal, da decembra snežni topovi niso delali kljub primernim razmeram. Foto: Aleš Fevžer Predsednik ASK Kranjska Gora Grega Benedik je bil po sestanku zadovoljen, da jim je jesenska inšpekcija predstavnikov Fisa prižgala zeleno luč za pripravo ženske in moške tekme svetovnega pokala. Zaveda pa se, da podpora ni samoumevna.

"Tudi med vrsticami smo dobili opozorilo, da če ne bomo naredili svojega dela tako, kot je treba, je lahko tekmovanje pod vprašajem, sploh glede na velike pritiske drugih krajev, ki prav tako želijo organizirati svetovni pokal."

Benedik je priznal, da so se jim primerile napake: "Decembra snežni topovi niso delali kljub primernim razmeram, mogoče se je sama proga preveč uporabljala za treninge v obdobju po Zlati lisici. Ko bi lahko delali sneg, tega nismo mogli. Dejstvo je, da pri Fisu hočejo imeti že decembra na progi 70 cm snega, umetnega," je dodal.