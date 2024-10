Pred začetkom novega poglavja je švicarska alpska smučarka Wendy Holdener za švicarske medije spregovorila o svojem težkem obdobju za seboj. V svetovnem pokalu tekmuje že 14 let, verjetno pa ji ni bilo še nikoli tako težko kot po letošnjem letu, ki ji ni prizaneslo. Februarja letos se je namreč po dolgotrajni bolezni za vedno poslovil Kevin Holdener, Wendyjin brat in menedžer, star je bil le 34 let. Dolgo je bil bitko z rakom, zaradi katerega je na koncu tudi umrl. "Nikoli ni bil povsem ozdravljen, vedno so bile težave. Dve leti je imel mir, potem pa je moral znova na kemoterapije. Pred letom dni pa se je stanje mojega brata zelo poslabšalo. Kemoterapije so bile težke in niso več delovale, februarja je umrl zaradi pljučnice," je o težki temi spregovorila Holdener.

Ob vprašanju, kako je z njo, so v očeh Švicarke zazevale tudi solze. "Oprostite ... Večino časa se počutim kar dobro. Vsak ima drugačen način žalovanja. Zelo sem vesela, kako se je moja družina spopadla s tem, kako drug drugega podpiramo in si pomagamo. Mislim, da bi bil Kevin zelo ponosen na nas," je še dejala Švicarka.

31-letna Švicarka še ni rekla zadnje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Holdener v težkem obdobju ni tekmovala, saj je okrevala po zlomljenem gležnju in kasnejši operaciji. "So trenutki, tudi med treningom smučanja, ko mi misli uhajajo k njemu. V misli mi pridejo spomini, vedno ga pogrešam," je dejala Holdener, ki je bila prvič letos na voljo medijem za vprašanja.

Dobitnica petih kolajn z olimpijskih iger je lani decembra padla v zaščitno mrežo na treningu slaloma v Italiji in si zlomila levi gleženj. Nemudoma so trikratno svetovno prvakinjo tudi operirali. Švicarka velja za eno najboljših smučark v tehničnih disciplinah, posebej v slalomu. Na tekmah za svetovni pokal je doslej zbrala pet zmag in še 44-krat stala na stopničkah za zmagovalke. Na OI v Pjongčangu je bila leta 2018 zlata na ekipni paralelni tekmi, s SP pa ima tri zlate kolajne, eno na ekipni tekmi v Areju 2019, dvakrat pa je bila najboljša še v alpski kombinaciji leta 2017 v St. Moritzu in dve leti kasneje v že omenjenem švedskem zimskem središču.

Tudi zato dvakratna dobitnica zlate medalje na svetovnih prvenstvih v kombinaciji v tem obdobju nikoli ni razmišljala o morebitni upokojitvi. "Spomladi sem znova začutila, kako zabavno je smučanje," je dejala Holdener. Zanjo bo zdaj skrbel Jörg Rothen, ki je pred tem tri leta sodeloval z norveškim smučarskim asom Henrikom Kristoffersenom. "Prinaša popolnoma nove pristope, kar je zelo zanimivo. Fizično se počutim zelo dobro in se veselim zime," je dejala Švicarka in ob tem spregovorila tudi o ciljih. "Želim biti še boljša kot prej in želim si, da bi se spet lahko potegovala za slalomske zmage," je še dodala švicarska smučarka, ki jo prva preizkušnja sezone čaka v Söldnu na veleslalomu 26. oktobra.

