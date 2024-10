"Nihče si ne želi poškodb. Po sezoni smo analizirali, zakaj so se dogajale, in smo sprejeli ukrepe. Od letos naprej bo v hitrih disciplinah obvezna uporaba zračnega meha, 'airbaga', in to je nekaj, kar lahko pripomore k zmanjšanju poškodb," je v pogovoru za STA napovedal Peter Gerdol, direktor svetovnega pokala za ženske. "Treba pa je upoštevati tudi, da gre za vrhunski šport, tekmovalci v vrhunskem športu gredo skoraj vedno čez svojo mejo in določene poškodbe so del tega. To lahko vidimo v vseh športih. Zdaj veliko spremljamo kolesarstvo, v katerem lahko vidimo, kaj se dogaja. Na vse načine skušamo, tudi s pripravo prog in z varnostnimi mrežami, čim bolj zmanjšati poškodbe, ampak 100-odstotni ne bomo nikoli," je dejal.

Peter Gerdol, direktor svetovnega pokala za ženske Foto: Guliverimage "Airbag zavaruje celoten del okoli vratu, prsni koš in hrbtenico, ne zavaruje pa kolen. Upam, da bo z obvezno uporabo zračnega meha manj poškodb v zgornjem delu telesa. Če imamo pripomočke, ki pripomorejo k zmanjšanju števila poškodb, jih je treba uporabljati," je prepričan.

Kako zmanjšati hitrost?

Debata v strokovnih krogih se je usmerila tudi na hitrost. "O zmanjševanju hitrosti smo se zelo intenzivno pogovarjali s proizvajalci dresov. Manjše hitrosti bi lahko dosegli z drugačno tipologijo dresa, vendar smo pri tem trčili ob interese nacionalnih zvez, ker je vsaka država, vsaka zveza prepričana, da ima najhitrejše drese in težko sprejmejo dejstvo, da bi šli na drese, ki bi bili malo počasnejši," je dejal.

V zvezi s tem teče razprava v delovni skupini. Sam ne izključuje, da bi mogoče v naslednjih dveh sezonah prišli do rešitve.

Poseben material športnega perila, ki je odporno na ureznine

Veliko je govora tudi o posebnem materialu športnega perila, ki je odporno na ureznine in ga tekmovalec nosi pod dresom. "To še ni obvezno, ampak po tem, kar se je zgodilo v minuli sezoni Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju, se je marsikateri tekmovalec ustrašil in začel uporabljati takšno perilo."

"Tudi na tem področju gre razvoj naprej. Pred desetimi leti je bilo takšno perilo zelo neudobno, trdo, mrzlo, neprijetno ga je bilo nositi, proizvajal ga je samo en proizvajalec. Zdaj imamo vsaj pet, šest proizvajalcev, ki ponujajo omenjeno perilo, ki se skorajda ne razlikuje od standardnega smučarskega spodnjega perila," je sklenil Gerdol.

