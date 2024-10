Odermatt: Ne bi bilo lepo, če me premaga 35-letnik

Tri tedne pred ledeniških uvodom v novo smučarsko sezono je kralj belih strmin zadnjih let Marco Odermatt prvič spregovoril o povratniku Marcelu Hirscherju. "Ne bi bilo lepo, če me premaga 35-letnik," pravi 26-letni Švicar, ki v boju za veliki kristalni globus kot prvega izzivalca vidi rojaka Loica Meillarda.

Še trije tedni in začela se bo nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučarju. Smučarke bodo v Kranjski Gori tekmovale prvi januarski konec tedna, smučarji pa prvi marčevski. Prvi tekmi bosta že tradicionalno na ledeniki Rattenbach nad Söldnom v Avstriji. Ženski veleslalom bo 26. oktobra, moški pa 27. Začetek bo zaznamoval dobitnik sedmih zlatih kolajn s svetovnih prvenstev in dveh z olimpijskih iger ter kar osemkratni zmagovalec svetovnega pokala, ki se na tekmovanja vrača po petih letih. Avstrijec Marcel Hirscher je tekmovalno pot sklenil leta 2019, a bo zdaj znova tekmoval, a ne za Avstrijo, temveč za materino domovino Nizozemsko. Čeprav je pred tednom dni zbolel (kašelj in povišana temperatura), pa njegov nastop na ledeniškem uvodu naj ne bi bil vprašljiv.

Marcel Hirscher bo tekmoval prvič po letu 2019. Foto: Guliverimage Hirscher je v svojih osmih šampionskih sezonah šestkrat osvojil tudi mladi kristalni globus v veleslalomu (dvakrat pa je bil drugi). Na veleslalomskem tronu ga je nasledil Švicar Marco Odermatt, ki je dobil zadnje tri mlade kristalne globuse in zlato na zadnjih olimpijskih igrah in zadnjem svetovnem prvenstvu. "V teoriji lahko več izgubim jaz kot Marcel. Ne bi bilo lepo, če me premaga 35-letnik," je o Hirscherjevem povratku povedal Odermatt. "Njegova vrnitev je zelo kul stvar za celotno smučanje." Nihče zares ne ve, kako konkurenčen bo nekdanji šampion. "Mislim, da ni pozabil smučati," pravi zdajšnji veleslalomski as številka 1.

Odermatt je dobil tudi zadnje tri velike kristalne globuse. V novi sezoni kot svojega prvega tekmeca za skupno zmago vidi kolega iz švicarske reprezentance. "Loic je tehnično eden najboljših, če ne kar najboljši smučar ta hip. Zmaga lahko v treh disciplinah." Loic Meillard je bil drugi v minuli sezoni, a skoraj 900 točk za rojakom. Za Odermatta je prvi cilj v novi sezoni sicer prva zmaga na klasičnem smuku na progi Streif v Kitzbühlu.

Po letu odsotnosti pričakujemo tudi vrnitev norveškega asa Lucasa Braathena. Ta bo po sporu z norveško zvezo, ki je vodila v njegovo tekmovalno upokojitev pri vsega 23 letih, zdaj tekmoval za domovino svoje mame, za Brazilijo. Obe vrnitvi sta za smučarski šport veliki zgodbi in prepotrebni za večjo prepoznavnost tega tekmovanja v svetu, saj ga z več zanimanja trenutno spremlja le peščica evropskih držav.