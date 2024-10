"Nobenih zamer, še vedno se dobro razumeva"

Zadnji oktobrski konec tedna srebrni olimpijec Žan Kranjec začenja svojo 12. sezono v svetovnem pokalu. Naš najboljši smučar prejšnji zime ve, da uvodni veleslalom v Söldnu še ne bo dal odgovora, kakšna je pripravljenost. "Ta tekma še ne pokaže, kakšna bo sezona. Za njo je še nekaj časa, da dvigneš svojo formo. Je pa za glavo lažje, če dobro začneš." V pogovoru za Sportal je spregovoril tudi o serijskem zmagovalcu Marcu Odermattu in Marcu Hirscherju, ki se vrača pod nizozemski zastavo. "Lahko se tudi zgodi, da bodo v slalomu na stopničkah Grk, Nizozemec in Brazilec."

Nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanje se že tradicionalno začenja z veleslalomom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom, letos zadnji oktobrski konec tedna, v soboto 26. z žensko in v nedeljo 27. z moško tekmo. Na tej seveda ne bo manjkal že vrsto let naš najboljši veleslalomist Žan Kranjec. "Ja, se že čuti, da se tekma bližja. Pred prvo tekmo vedno že prej razmišljaš o sami tekmi. Je drugače kot med sezono, ko si tekme hitreje sledijo. Vseeno pa je še dobrih 14 dni in upam še na nekaj dobrih treningov," v pogovoru za Sportal razlagal 31-letnik srebrni olimpijec iz Pekinga 2022. "Bil sem že dober v Söldnu in sem imel potem dobro sezono. Bil sem že dober, pa sem imel slabo sezono. Bil sem že slab, pa sem imel v redu sezono. Ta tekma še ne pokaže, kakšna bo sezona. Za njo je še nekaj časa, da dvigneš svojo formo. Ta tekma je enako pomembna, kot vse druge v svetovnem pokalu, prinaša enako točk. Je pa za glavo lažje, če dobro začneš." Lani so uspeli na avstrijskem ledeniku izpeljati le ženski veleslalom, moški je zaradi slabega vremena odpadel.

"V nogah imam že dovolj snega"

Poleti je treniral v Argentini. Foto: Reuters To bo prvi od devetih veleslalomov v tej zimi, drugi v Beaver Creeku v ZDA sledi šele decembra. "Tekme se veselim, čeprav je ta tekma kar zgodaj, do naslednje bo nato kar nekaj časa. Naredili smo že kar nekaj treninga na snegu in še nekaj ga bomo. V nogah imam že dovolj snega. Morda bolj psihološko ta tekma pride za koga prehitro. Sam imam že kar nekaj izkušenj, tako da se veselim te tekme." Kako se je ne bi, ko pa je bil nazadnje tu drugi, leta 2022. Iz Söldna ima tudi dve tretji mesti. Poletni trening na snegu je opravil v Južni Ameriki. "Imeli smo 19 dni na snegu, kar je kar solidno. Opravili smo kar nekaj voženj. Na začetku je bilo malo več poudarka na sami tehniki, nato pa poskusiš dati od sebe tudi kakšne tekmovalne vožnje. Imeli smo tudi različne razmere, tako da je bil uspešen pripravljalni kamp."

"Nobenih zamer, še vedno se dobro razumeva"

Klemen Bergant ni več trener Žana Kranjca. Foto: Matej Podgoršek Kranjec se je po minuli sezoni, ki jo je sklenil kot peti veleslalomist sveta, trikrat je bil tretji, na svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu pa čaka že skoraj pet let, odločil za menjavo trenerja. Poslovil se je njegov dolgoletni trener Klemen Bergant, zamenjal ga je Miha Verdnik. Ta je nazadnje opravljal vlogo vodje panoge za alpsko smučanje na SZS, zdaj se je torej vrnil v trenerski posel. "S Klemnom sva se odločila, da greva vsak svojo pot. Nobenih zamer, še vedno se dobro razumeva. Prišla je pač taka odločitev. Malo sem razmišljal. Spomnil sem se na Miho, ko je bil še trener. Ni bil sicer nikoli neposredno odgovor zame, mi je bil pa všeč njegov način dela. Poznala sva se in sem si rekel, da bi to lahko bila dobra pot, dobro sodelovanje."

Finančna stiska pri alpincih. "Lahko nemoteno treniramo."

Novi trener Žana Kranjca je Miha Verdnik. Foto: MaPa In kaj se je spremenilo, vprašamo. "Že sama komunikacija, energija. Vsak človek je drugačen. Ne bom primerjal, kaj je bolje kaj je slabše. Je drugače. To je bilo po nekaj letih dobrodošlo. Da dobiš tudi kakšne nove ideje, nov pogled. To je lahko samo dobrodošlo. Seveda ga nov trener ne bo na kar novo naučil smučati. "Gre za organizacijo treningov, psihološki vidik, da drugače gledaš na svoj trening." Na samo potrditev Verdnika za trenerja je moral Kranjec sicer po koncu prejšnje sezone kar nekaj časa čakati. Zaradi skoraj 900 tisočakov dolga panoge za alpsko smučanje so imeli na smučarski zvezi zadnje mesece precej dela. Tretjino bodo odplačali že to sezono, ki jo bodo nemoteno izpeljali. In na koncu tudi Kranjec ni bil za nič prikrajšan. "Bilo smo kar nekaj časa v dogovarjanjih, a se na koncu nimam kaj pritoževati. Za mene in za mojo ekipo smo se dogovorili, kot smo si želeli in lahko nemoteno treniramo."

"Če boš želel zmagati, boš moral premagati njega"

Marco Odermatt je v prejšnji zimi dobil devet veleslalomov. Foto: Guliverimage Vrhunec sezone bo februarsko svetovno prvenstvo v Saalbachu v Avstriji. "Pomembna mi je vsaka tekma svetovnega pokala, je pa res, da je svetovno prvenstvo vsaki dve leti in je zagotovo to glavni cilj zime." Kolajne še nima, na zadnjih dveh je bil šesti, najboljši pa leta 2019 peti. Seveda v veleslalomu, ki ostaja njegova primarna disciplina, v slalomu bo morda nastopil na kakšni od tekem v drugi polovici zime, če bo zbral dovolj točk in si zagotovil mesto na tekmi. Kdo je zadnja leta kralj veleslaloma, pa vemo. Švicar Marco Odermatt je v prejšnji zimi dobil devet veleslalomov, samo na zadnjem je odstopil. "Vsi vemo, da je serijski zmagovalec. Če boš želel zmagati, boš moral premagati njega. A na koncu moraš biti osredotočen nase. Lahko ga imaš samo za motivacijo, na kakšno raven moraš priti."

Skupni seštevek svetovnega pokala v veleslalomu (2023/2024):



1. Marco Odermatt (Avt) 900 točk

2. Loic Meillard (Švi) 468

3. Filip Zubčić (Hrv) 402

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 395

5. Žan Kranjec (Slo) 347

6. Alexander Steen Olsen (Nor) 326

7. Thomas Tumler (Švi) 295

8. Atle Lie McGrath (Nor) 244

"Sem se spraševal, kaj mu je tega treba"

Vrača se serijski zmagovalec Marcel Hirscher. Foto: Getty Images Odermatt ni dobil le mali veleslalomski kristalni globus, ampak tudi smukaškega in superveleslalomskega ter seveda veliki kristalni globus. Nekaj let pred njim, med letoma 2012 in 2019 je velike in male slalomske ter veleslalomske globuse, zbiral Avstrijec Marcel Hirscher. Ta se zdaj, pet let po koncu tekmovalne poti, vrača v svetovni pokal. Ima 35 let. "Bil sem presenečen. Sem se spraševal, zakaj se je tako določil, kaj mu je tega treba. Bo pa za samo smučanje zagotovo zanimivo. Vse zanima, kako mu bo šlo. Tudi mene. Bilo bi presenečenje, če bi bil takoj med najboljšimi. A vseeno je Marcel Hirscher, eden največjih v zgodovini. Bo težko, a odpisati ga ne moremo."

Če ne drugega, bo njegova vrnitev pripomogla k širši priljubljenosti alpskega smučanja. Nastopal bo za Nizozemsko, domovino svoje mame. "Zagotovo. Lahko se tudi zgodi, da bodo v slalomu na stopničkah Grk, Nizozemec in Brazilec. To bi se moralo res vse poklopiti, je pa to zagotovo zanimivost," še pravi Kranjec in pri tem ob Hirscherju misli še na Grka AJ-ja Ginnisa in še enega povratnika, sicer le po letu dni odsotnosti, Lucasa Braathena, ki je norveški smučarski potni list zamenjal za brazilskega.