Po petih letih se v beli cirkus vrača avstrijski smučar Marcel Hirscher in kar bi bila še precej večja senzacija morda tudi Lindsey Vonn. Švicarski časnik Blick in ameriški portal skiracing pišeta, da njeni treningi na Novi Zelandiji poleti in trenutno v Söldnu niso zgolj prosto smučanje oziroma smučanje za promocijski material Red Bulla, temveč zdaj 40-letna Američanka trenira precej bolj resno.