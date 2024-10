Alpski smučar Niels Hintermann bo zaradi zdravstvenih težav izpustil prihajajočo sezono 2024/25. Švicar, ki ima tudi slovenske korenine, je danes sporočil, da so mu diagnosticirali raka limfe. Na srečo so raka odkrili v zgodnji fazi, kar 29-letniku daje optimizem. Odločen je, da se na treninge vrne prihodnje poletje.

"Na žalost znova in znova vidiš, kako nepredvidljivo in nenačrtovano je življenje," so bile prve besede v sporočilu za javnost Švicarske smučarske zveze, ki je danes potrdila, da Niels Hintermann boleha za rakom limfnih žlez.

"Razmišljaš predvsem o preživetju in življenju"

Devetindvajsetletniku so odkrili tumor na levi strani vratu tik pod ključnico. "Kljub težkim trenutkom sem neskončno hvaležen, da je ta vrsta raka zelo ozdravljiva in da lahko računam na veliko podporo svoje žene, družine, sponzorjev, združenja in seveda svojih zdravnikov," je na novinarski konferenci dejal Hintermann in razkril še nekaj ozadja zahtevnih tednov.

Pred diagnozo ni imel nobenih simptomov, je pa med treningom v Južni Ameriki opazil bulo na vratu. Testi, opravljeni po vrnitvi v Švico, so razkrili raka. "Misel na šport je bila tisti trenutek povsem v ozadju. Razmišljaš predvsem o preživetju in življenju, ki ju najpogosteje povezujemo z besedo rak," je dejal športnik.

Raka odkrili v zgodnji fazi

Na srečo so se v švicarskem taboru hitro odzvali, zdravnik Walter O. Frey je potrdil, da je bil rak odkrit v zgodnji fazi, brez metastaz, kar je obetavna novica, ki Hintermannu daje optimizem: "Občutek je še vedno grozen, vendar je veliko pozitivnih stvari, predvsem to, da so ga odkrili zgodaj in je ozdravljiv." Odločen je, da se na treninge vrne prihodnje poletje. Foto: Guliverimage

Želi se vrniti avgusta prihodnje leto

Švicarja, katerega mama je Slovenka Sonja Hladnik, v Zürichu zdaj čakata ambulantna kemoterapija in radioterapija, zdravljenje pa naj bi trajalo približno šest mesecev.

Odločen je, da se kmalu spet vrne, njegov športni cilj je, da se treningom z ekipo pridruži avgusta 2025.

Specialist za hitre discipline je v svetovnem pokalu sedemkrat stal na odru za zmagovalce, trikrat je zmagal, zadnjič februarja letos na smuku v Kvitfjellu.