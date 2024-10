Vprašaj pri olimpijski prvakinji

Trening kamp v argentinskem letovišču Ushuaia, ki leži na južnem koncu južnoameriške celine, je konec septembra dočakal tudi vrnitev Petre Vlhove. 29-letna smučarka se osredotoča predvsem na okrevanje po resni poškodbi kolena in ponovno pridobivanje forme, ki je potrebna za tekmovanje na belih strminah.

Spomnimo, olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga 2022 se je januarja letos poškodovala na veleslalomu za svetovni pokal na njenem domačem terenu v Jasni na Slovaškem, sledila je operacija kolena. Po večmesečni rehabilitaciji se je odločilal, da se bo vrnila močnejša kot kdaj koli prej. Prva nagrada je prišla konec avgusta, med krajšim bivanjem v švicarskem letovišču Zermatt, kjer je prvič po nesrečnem padcu v Nizkih Tatrah stala na smučeh in uspela narediti nekaj lažjih zavojev. "Po šestih mesecih in po pomembnem pregledu pri specialistu sva načrtovala bivanje v Zermattu, kjer sva imela prvi ponovni stik s snegom. Tam sva bila bolj turista kot športnika. To je bil za Petro čustven trenutek," je o dogajanju spregovoril njen trener Mauro Pini.

Vlhova si je januarja huje poškodovala koleno. Foto: Guliverimage

"Petra je sedaj sedem mesecev po operaciji in vsi vedo, da je vrnitev k polnim treningom najzahtevnejše obdobje za profesionalnega športnika po tako dolgem premoru. Včasih se lahko zgodi hitreje, včasih pa potrebuješ več časa, kot je bilo sprva pričakovano," je dejal Pini. Zaenkrat še ni znano, ali bo Slovakinja nared za prvo tekmo svetovnega pokala veleslalom v Söldnu, ki bo na sporedu 26. oktobra. "Nenehno se izboljšujemo in napredujemo, a ne vemo, koliko časa še potrebujemo ... Nekaj čaka bomo namenili še njeni kondicijski pripravi, seveda načrtujemo program za oktober ali prvo polovico novembra, a bomo videli, kako bo. Govoriti o morebitnem prvem startu na tekmi je še prezgodaj. Za vse v ekipi in tudi za Petro je nekaj gotovo: želimo se vrniti le na smučišča in tekmovanja. ko je Petra v formi, ki je čim bližje absolutnemu vrhu," je še sklenil Pini.

Slovaški mediji sicer poročajo, da Vlhova sicer ni preveč zadovoljna s tem, kako se njeno koleno, pa tudi telo po rehabilitaciji odzivata na sneg in smuči. Vlhova naj bi imela precej težav z iskanjem prave hitrosti na smučeh. "Imeli smo nekaj vzponov in padcev, a še vedno delamo na naših ciljih. Potreben bo čas, da bom spet smučala hitro. A, korak za korakom z veliko mero potrpežljivosti," je ob vrnitvi iz Argentine zapisala Vlhova.

Ta je bila sicer v lanski sezoni vse do poškodbe v boju tudi za veliki kristalni globus. V svetovnem pokalu je Slovakinja do zdaj zbrala 31 zmag, 73-krat je stala na stopničkah za zmagovalke, ob tem ima v svojih vitrinah tudi tri male kristalne globuse, pa tudi velikega iz leta 2021.

