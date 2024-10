"Bilo je prav grozljivo, ni si upal pogledati svojih nog"

"Nisva se videla skoraj tri mesece, zato sem res vesela, da grem nocoj k njemu. Vsekakor bo to zabaven večer," je z nasmehom na medijskem druženju v Salzburgu dejala najboljša smučarka zadnjih let Mikaela Shiffrin. Pri tem je mislila na svojega zaročenca Aleksandra Aamodta Kildeja. Medtem ko Norvežan še okreva po težki poškodbi noge, je bila Američanka na večtedenskih pripravah v Južni Ameriki in vmes še kratek čas doma. Zagotovo pa niso bili prijetni spomini na njegov grozljivi januarski padec na smuku v Wengnu. Imel je izpahnjeno ramo in hude raztrganine na desni nogi.

Usodni padec v Wengnu Foto: Guliverimage "Ta trenutek mi je spremenil življenje na podoben način kot očetova smrt," je Shiffrinova dejala za avstrijski portal Laola1. Jeff Shiffrin je doživel hudo nesrečo februarja 2020, Mikaela se je takoj vrnila domov in ob njem preživela njegove zadnje ure. Bila je tudi ob bolnišnični postelji Aleksandra Aamodta Kildeja. V času prve operacije v Bernu je bilo stanje zelo resno. "Operacija je trajala pet ur. Več kirurgov mu je poskušalo ponovno sestaviti mišice. Bil je v smrtni nevarnosti."

"Ni bil prepričan, ali nogo sploh še ima"

Mikaela Shiffrin in Aleksander Aamodt Kilde Foto: Guliverimage "Ko se je zbudil, sem si rekla, da je operacija uspela, da bo z njim vse v redu. A je postalo prav grozljivo. Bilo mu je še slabo od zdravil, čutil je bolečino v rami in ni mogel premakniti noge. Zbudil se je prestrašen. Takšnega ga še nisem videla. Ni si upal pogledati svojih nog, saj ni bil prepričan, ali nogo sploh še ima. Takrat sem razmišljala, kako mu sploh lahko pomagam. Vprašal me je: 'Kakšen sem imel vmesni čas, sem bil hiter?' Pa je spet zaspal. A ne za dolgo. Moral je bruhati zaradi morfija. Nato je rekel: 'Sam sem storil napako.'" Sledilo je dolgo okrevanje. Več tednov je bil na vozičku, znova se je moral naučiti hoditi.

"Ponosna sem nanj in vem, da je motiviran, da se vrne"

Aprila sta se zaročila. Foto: Guliverimage Ob koncu prejšnje sezone se je poškodovala še Shiffrinova, a poškodba ni bila tako resna, kot so se sprva bali. Šlo je za lažjo poškodbo kolena in nekaj resnejšo poškodbo gležnja. Ni pa potrebovala operacije. Vrnila se je po mesecu in pol, čeprav danes priznava, da je v Aareju še čutila bolečine. Sama si zdaj najbolj želi, da bi se na smuči in tekme svetovnega pokala lahko nekega dne vrnil tudi njen izbranec. Norvežan je imel poleti še zaplete z ramo, saj se je pojavila okužba in je moral na novo operacijo.

"Je močan, pozitiven in miren. To je prav neverjetno. Sama ne bi vedela, kaj naj počnem v takem položaju. Okrevanje je že dolgo in bo še dolgo trajalo. Ponosna sem nanj in vem, da je motiviran, da se vrne." Zmagovalka rekordnih 97 tekem svetovnega pokala je še dejala: "Sanjam o trenutku, ko bo znova v štartni hišici. Aleksander Kilde, ta brutalna moč, močan karakter, znova na progi. Hudiča, kako je hiter! Upam, da bomo res imeli spet možnost to videti."