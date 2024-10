Goggia bo izpustila Sölden, vrnitev načrtuje za december

Italijanska alpska smučarka Sofia Goggia je potrdila, da ne bo nastopila na uvodnem veleslalomu nove sezone v Söldnu. Svojo vrnitev po poškodbi, konec januarja si je zlomila golenico in gleženj, načrtuje za december, ko bodo v Beaver Creeku na sporedu prve tekme v hitrih disciplinah.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija ANSA, nekdanja olimpijska prvakinja v smuku po poškodbi še ni resno trenirala na snegu, to jo čaka v naslednjih dneh.

"Poškodba je bila težka, trpela sem fizično, psihično in čustveno. Dva meseca sem mislila, da ne bom preživela. Toda okrevanje je potekalo celo bolje, kot smo vsi pričakovali. Kmalu si bom lahko nadela smuči in se začela pripravljati na sezono," je na medijskem dnevu italijanskih smučarskih reprezentanc dejala Sofia Goggia, ki je zaradi agresivnega stila smučanja že v preteklosti imela številne težave s poškodbami, zaradi katerih je tudi izpuščala velika tekmovanja. Zadnjič se je poškodovala na treningu veleslaloma v Temu, šele septembra so ji iz golenice odstranili kovinske vijake.

Nova sezona svetovnega pokala v alpskem svetu se bo začela 26. oktobra z veleslalomom v Söldnu.

