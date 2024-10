"To je ena izmed skrbi, ki je športnik na tej ravni tekmovanja nikakor ne bi smel imeti in se z njo ukvarjati. O tem prej nisem govorila, ker sem to skrb nekako preložila na bližnje, jaz pa sem se osredotočala na treninge," o finančnem vložku za priprave na novo sezono alpskega smučanja, ki ga je prispevala iz lastnega žepa, razlaga slovenska smučarka Ana Bucik Jogan.

"Sezona mi res ni šla po načrtu. Imela sem en kup težav in krivulje mi ni uspelo obrniti navzgor," je po koncu lanske sezone razlagala slovenska smučarka Ana Bucik Jogan, za katero v smučarskem pogledu ni najlažje obdobje. V lanski sezoni nikakor ni našla pravih občutkov, še najboljši rezultat v svetovnem pokalu je zabeležila na začetku sezone, ko je v Söldnu na veleslalomu za svetovni pokal osvojila enajsto mesto. Zatem rezultatskega preboja ni več zmogla, znašla se je v začaranem krogu, ki se je ob koncu lanskega koledarskega leta končal z menjavo trenerja, svojo pripravljenost pa je Primorka po slovesu Grege Koštomaja, s katerim nista našla skupnega jezika, zaupala Mitji Kuncu.

Zadovoljna je s sodelovanjem z Mitjo Kuncem. Foto: www.alesfevzer.com

"Zagotovo v sezono ne vstopiš z željo, da boš med sezono zamenjal trenerja, a je bila na koncu to najboljša odločitev. Z Grego se nisva ujela pri željah, bilo je več majhnih stvari. Zato sem zelo vesela, da sva takrat začela sodelovati z Mitjo Kuncem. Oba sva seveda potrebovala nekaj časa, da sva se ujela, takšne stvari se ne morejo zgoditi čez noč, a se mi zdi, da sem že proti koncu sezone začela kazati veliko boljše vožnje. To smo poskušali v tem poletju samo nadaljevati. Mislim, da sem na poletnih pripravah dobro smučala, bomo pa videli, kam me bo to pripeljalo med sezono. S sodelovanjem z Mitjo sem zadovoljna, vse poteka tako, kot mora," je pred začetkom nove sezone zadovoljna 31-letna smučarka.

"Lani sem imela res težko sezono, bilo je ogromno stvari, ki so se dogajale v ozadju, v medije je prišel le delček vsega, kar se je dogajalo, velik del je ostal pri meni. Ni bilo enostavno, lahko rečem, da se letos počutim veliko boljše, da sem prava Ana. Upam, da bom znala to prenesti na tekme in spet uživati. To se bo potem zagotovo poznalo tudi na rezultatu," upa specialistka za obe tehnični disciplini.

Maja se je poročila. Foto: www.alesfevzer.com

Ob vseh spremembah je Novogoričanka maja k svojemu imenu dodala še en priimek, saj se je poročila z dolgoletnim izbrancem Krisom Joganom. "Bil je res zelo lep konec tedna, vse skupaj je šele zdaj prišlo za mano, ko imam še en priimek (smeh, op. p.). Bilo je res lepo," se z nasmeškom spominja Bucik Jogan, ki je zdaj z mislimi že pri smučanju.

No, ne povsem, saj je imela pred začetkom nove sezone ogromno dela tudi s finančnim vidikom priprav in sezone. Nobena skrivnost ni, da se slovensko alpsko smučanje spopada s težkim finančnim bremenom, skupni dolg panoge za alpsko smučanje namreč znaša 887 tisoč evrov. Tudi zato so se znotraj panoge odločili za nekaj ukrepov, vodilni so vsote glavarin po reprezentancah primerjali s stroški programa in tam, kjer so stroški programa veliko presegali stroške dodeljenih sredstev, so tekmovalcem ponudili izbiro: znižati programe ali plačevati oziroma delno pokriti razliko. Ana Bucik Jogan je bila med tistimi, ki so se odločili, da si bodo z lastnimi sredstvi doplačali program. Prispevala je 40 tisoč evrov.

"Prav gotovo si želim, da se to ne bi zgodilo. To je ena izmed skrbi, ki je športnik na tej ravni tekmovanja nikakor ne bi smel imeti in se z njo ukvarjati. O tem prej nisem govorila, ker sem to skrb nekako preložila na bližnje, jaz sem se osredotočala na treninge. Dejstvo je, da je vložek ogromen, zato upam, da se bo vse skupaj poplačalo med zimo v obliki rezultatov. Zagotovo je bil to šok, to niso majhni zneski, a če želim tekmovati na najvišji ravni, potrebujem program v celoti," je pojasnila slovenska smučarka.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

O koncu kariere ni razmišljala

Kljub težavnemu obdobju o koncu kariere ni razmišljala. "Spomladi so bili določeni trenutki, ko me je misel na to pošteno potrla. Pa niti ne potrla, ne v smislu, da bi razmišljala o koncu kariere ... Celotna zadeva me je v resnici bolj jezila. Po lanski zimi, ki ni bila optimalna, sem si želela boljših občutkov, zato si tudi želim kariero zaključiti takrat, ko se bom sama tako odločila, oziroma si želim vse skupaj končati z veliko boljšimi občutki in prijateljskim odnosom s smučanjem. Tako da nisem razmišljala o koncu kariere in tudi če zdaj potegnem črto, mislim, da je bila odločitev prava," je prepričana.

"Našli smo še nekaj novih sponzorjev, z nekaterimi sodelujemo že nekaj časa in sem jim res hvaležna. Še naprej jih iščemo in upamo, da dobimo še kakšno novo sodelovanje. Je pa moj fokus zdaj res na treningih in tekmah ter kako čim boljše opraviti priprave. Kdaj mi seveda misli uidejo k celotnemu dogajanju, a ko sem na treningu, imam fokus in misli res samo v smučanju. Res sem vesela, da je tako," je dodala Bucik Jogan.

Foto: Guliverimage

Zdaj je z mislimi povsem na treningu in pri začetku sezone, ki jo čaka 26. oktobra v Söldnu. "Kondicijske priprave so šle po ustaljenem ritmu kot v preteklih sezonah, počutim se dobro, na srečo me nič ne boli, normalno lahko treniram. Tudi priprave v Južni Ameriki so šle po načrtu, nismo imeli večjih izzivov s treningi, tako da nam je uspelo narediti vse, kar smo načrtovali. Sestavili smo lepo količino kakovostnih treningov, tako da smo se dobro pripravili na zimo. Pogoji so bili letos res odlični. Lani že v Argentini nismo imeli pravih pogojev, potem je bilo tudi v nadaljevanju veliko težav z ledeniki in pomanjkanjem snega. Letos tega ni bilo in upam, da se bo to poznalo tudi med sezono," si želi slovenska smučarka.

"Večino treningov smo delali sami, smo pa imeli nekaj treningov tudi z drugimi reprezentancami, kjer smo dobili nekaj primerjav. To je dobrodošlo, ker malce vidiš, kje si. Je pa prav tako pomembno, da imaš na pripravah mir, se posvečaš sebi in ne začneš prehitro razmišljati samo o tekmovalnem smučanju," je dodala.

V pripravljalnem obdobju je največ časa preživela z Nejo Dvornik, s katero sta se pripravljali po podobnem programu, le da za Nejo skrbi Denis Šteharnik. "Z Nejo sva na istem terenu, na isti progi, imava v veliki večini enak program, s po potrebi malce odstopanja. Sva kar veliko skupaj, med treningom imava vsak svoj prostor, kar potrebuje vsaka tekmovalka. Drugače pa dobro sodelujemo. Medtem ko ima Andreja Slokar povsem svoj program, z njo se med poletnimi pripravami praktično nismo videli," je o pripravah še povedala Primorka, ki upa, da je pred njo lepša zima kot lani. "Vsake tekme se bom lotila maksimalno, upam, da mi bo hitro uspelo preusmeriti to rezultatsko krivuljo od lani, da mi že od uvoda uspe dobro tekmovati in da bom potem v sezoni še napredovala," je dodala slovenska smučarka.

