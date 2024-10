Odpira se prenovljeno smučišče v Sloveniji

Slovenci veljamo za smučarski narod in številni že z navdušenjem pričakujejo prve snežinke ter odštevajo dneve do odprtja smučišč. Na srečo imamo v Sloveniji kar nekaj dobrih smučišč, ki omogočajo hiter pobeg v zimsko pravljico. Eno izmed njih so Kope , ki veljajo za najsodobnejše smučišče v Sloveniji.

Smučišče v osrčju Koroške je bilo v zadnjih letih deležno številnih investicij, ki so mu omogočile, da iz majhnega smučišča preraste v celoletno letovišče. Kope ponujajo široke smučarske proge brez gneče, moderne naprave in največje nočno smučanja v državi do pestrih zabavnih programov in okusne lokalne kulinarike. Zadnja leta so zato vse bolj priljubljena destinacija za ljubitelje zimskih športov in za družinske počitnice.

Smučanje na Kopah je pravi zimski užitek za vse ljubitelje tega športa. Na tem smučišču boste našli raznolike možnosti za smučanje in deskanje na snegu, ne glede na vašo izkušenost. Foto: arhiv naročnika

Moderna infrastruktura za brezskrbno smuko

Kope so v zadnjih letih doživele obsežno prenovo, s čimer se smučišče uveljavlja kot ena izmed najprivlačnejših zimskih destinacij v Sloveniji. Sodobna infrastruktura in prijazno vzdušje ustvarjata nepozabno zimsko izkušnjo. Lansko leto je smučišče nadgradilo svojo ponudbo z dvema novima štirisedežnicama in novo vlečnico, ki zagotavljajo še hitrejši in udobnejši dostop na vrh smučišča, s tem pa omogočajo več časa za uživanje na belih strminah.

Široke in posodobljene smučarske proge so odlične za smučarje vseh ravni znanja, medtem ko manjša gneča na progah in pri sedežnicah omogoča sproščeno smuko brez dolgega čakanja. S 13 raznolikimi progami se Kope ponašajo kot destinacija, kjer lahko najdete tako zahtevnejše spuste kot položnejše proge za začetnike.

Poleg tega Kope ponujajo največje nočno smučanje v Sloveniji, saj se ob večerih odpre kar pet smučarskih naprav, vključno z novimi napravami Pahernik, Kopnik in Velika Kopa. Tako lahko uživate v smučanju tudi po sončnem zahodu.

Idealna destinacija za družine

Kope so idealna destinacija za družine z otroki, saj smučišče ponuja široko paleto aktivnosti za najmlajše. Neposredno ob smučišču je prostorno sankališče, kjer se otroci lahko varno in brezskrbno spuščajo po snežnih strminah. Za tiste, ki šele spoznavajo svet smučanja, je na voljo otroški poligon, kjer se mali smučarji učijo prvih zavojev pod vodstvom prijaznih učiteljev. V privlačnem centru za izposojo najnovejših Elanovih izdelkov pa lahko otrokom priskrbite ustrezno opremo.

V šoli smučanja in deskanja na snegu izkušeni licencirani učitelji smučanja in deskanja na snegu poskrbijo, da vam na snegu ne bo dolgčas ter boste varno in hitro usvojili prvine smučanja in deskanja na snegu. Foto: arhiv naročnika

Če vreme ni primerno za najmlajše, dve pokriti igralnici zagotavljata, da se otroci lahko zabavajo v notranjih prostorih, medtem ko starši uživajo v sprostitvi ali smučanju.

Dve nočitvi s polpenzionom in tridnevno smučarsko vozovnico že za 149 evrov na osebo V paketu dobite: dvakrat nočitev na izbrani lokaciji v sobah z (dobrim) Wi-Fijem,

dvakrat polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),

tridnevno smučarsko vozovnico, ki velja celotni čas bivanja, tako za dnevno kot za nočno smuko,

urejene prostore za shrambo smuči in smučarske opreme neposredno na lokaciji bivanja,

brezplačno parkirišče. Rezervirajte že danes!

Pestra izbira nastanitev

Smučanje na Kopah ni le športna izkušnja, temveč tudi pravo doživetje udobja in zabave. Prenovljen Grmovškov dom neposredno ob smučišču ponuja sodobne nastanitve in apartmaje s savno, kjer se lahko sprostite po aktivnem dnevu na snegu. Grmovškom dom je postavljen ob smučušču in omogoča, da se do tople sobe ali apartmaja pripeljete kar na smučeh.

Grmovškov dom, ki je bil zgrajen leta 2023, predstavlja popoln preplet udobja in vrhunske lokacije na smučišču. Stoji le 50 metrov od prve vlečnice in je primeren tako za posamezne obiskovalce kot za družine. Foto: arhiv naročnika

Prostorni in veliki apartmaji so cenovno zelo ugodni, nekateri izmed njih so primerni za do tri družine ali večje družbe.

Še nekaj ugodnosti, ki jih je dobro poznati, ko rezervirate nastanitev na Kopah: Otroci pred dopolnjenim šestim letom v spremstvu staršev bivajo brezplačno, pri čemer jim ne pripada lastno ležišče.

Otroci od dopolnjenega šestega leta in pred dopolnjenim 14. letom koristijo OTROŠKI PAKET.

Če smučarske vozovnice ne boste uporabili, vam jo zamenjamo za neomejen vstop v gorski spa.

Najboljše "après-ski" zabave v Sloveniji

Priljubljeni Holcer pub ter obsežen gostinski objekt Zajec z veliko sončno teraso, ki sprejme več kot tisoč ljudi, ustvarjajo prijetno vzdušje za oddih med smučanjem. Ob koncih tedna smučišče zaživi z zabavnim programom in koncerti priznanih glasbenikov, kar zagotavlja, da je na Kopah vedno dovolj dobre volje.

Vsi gosti, ki bivajo v Grmovškovem domu, imajo prost vstop na vse zabave, ki se v času bivanja odvijajo v Holcer pubu.

Foto: arhiv naročnika

Za gurmanske užitke pa poskrbijo lokalne restavracije. Restavracija Gorski Raj bo razvajala brbončice vseh, ki bi Kope radi okusili s pridelki okoliških kmetij, ki restavracije oskrbujejo s svojimi izdelki. Če pa si zaželite pristnih okusov po receptu babic, se ustavite v Restavraciji Kope in si privoščite pristne domače jedi. Za konkreten obrok med smučanjem je na smučišču na voljo odlična picerija in gostilna Pri Zajcu, kjer lahko uživate na veliki sončni terasi v pravem zimskem ambientu. V Koči Kaštivnik in na Veliki Kopi pa vam postrežejo s hitrimi prigrizki in enolončnicami.

Na Kopah vsak najde nekaj zase

Kope ponujajo veliko več kot le smučanje in deskanje, saj so prava zakladnica zimskih aktivnosti. Ena izmed zanimivejših možnosti je izposoja krpelj v Sport Kope, s katerimi se lahko odpravite na zimsko raziskovanje prelepih pohorskih gozdov. Ljubitelji teka na smučeh boste na Kopah našli čudovite proge, primerne za rekreativne izzive.

Krpljanje, ki združuje gibanje in odkrivanje neokrnjene zimske lepote, je prav tako zimska aktivnost, ki vam omogoča, da v polnosti uživate v naravnem okolju. Foto: arhiv naročnika

Le nekaj korakov od smučišča se nahaja wellness center Luka, kjer se lahko popolnoma sprostite in si privoščite razvajanje v sproščenem ambientu. Poleg individualnih wellness storitev, kot so masaže in tretmaji, wellness center ponuja tudi različne vrste savn, od turške, bio in finske do infrardeče savne. Na voljo je tudi Kneippova kopel.

V wellness centru boste našli savne različnih temperatur, vonjav in vzdušij, kar vam bo omogočilo, da izberete tisto, ki vam najbolj ustreza in vam bo prinesla največji užitek. Foto: arhiv naročnika