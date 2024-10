Najboljša alpska smučarka zadnjega obdobja Američanka Mikaela Shiffrin je na dogodku svojega sponzorja pred začetkom sezone pohvalila idejo vodilnih mož glede posebnih povabil za nastop v svetovnem pokalu. S to potezo bi namreč po mnenju 29-letnice v alpskem smučanju imeli več zanimivih zgodb, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

"Menim, da je to kul poteza vodilnih, saj bi s tem lahko ustvarili več zgodb v našem športu. Upam, da to pravilo ostane," je dejala v Salzburgu na enem od dogodkov svojega sponzorja pred novo sezono.

Pred nekaj tedni je APA poročala, da je Mednarodna smučarska zveza Fis ugodila prošnji Nizozemske smučarske zveze in s tem Avstrijcu Marcelu Hirscherju formalno dovolila nastop v Söldnu na uvodnem dejanju sezone konec tega meseca.

Mednarodna smučarska zveza Fis je pred sezono 2024/25 uvedla "wild-card", ki upokojenim zvezdnikom alpskega smučanja olajša vrnitev v karavano. Krovna zveza je sicer sprejel argumente nizozemske zveze, pod katero bo po vrnitvi iz pokoja Hirscher tekmoval, a se za nadaljnja posebna povabila ni posebej izrekla.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nekdanjim tekmovalcem po novem pravilu ni treba zbirati točk za lestvico Fis v nižjem rangu, po odobritvi posebnega povabila pa bi lahko tekmovanje začeli tudi z relativno dobro startno številko po najboljši trideseterici.

"Navdušena sem nad tem. Kaj se bo zgodilo? Ne vem. Sem pa zelo vznemirjena," je pred prvo tekmo v Söldnu o vrnitvi Marcela Hirscherja v nizozemskem dresu dejala Shiffrinova.

"Če bi lahko izbirala, bi tudi sama želela, da se v svetovni pokal vrnejo 'legende', kot sta Marlies Raich, Tina Maze," je na vprašanje odgovorila Shiffrinova in omenila tudi nekdanjo, zdaj 41-letno slovensko zvezdnico, še vedno rekorderko po točkovnem izkupičku v eni sezoni svetovnega pokala.

Lindsey Vonn Foto: Guliverimage

Ali o vrnitvi razmišlja tudi Lindsey Vonn?

Tudi že nekaj let upokojena Američanka Lindsey Vonn po pisanju švicarskega Blicka razmišlja o morebitni vrnitvi na tekme svetovnega pokala za kakšno od tekem v hitrih disciplinah. Kmalu 40-letnica, ki je imela ogromno težav s poškodbami kolena, govoric še ni komentirala.

Se je pa na to temo oglasila Shiffrin: "Če je to res, mora imeti zaupanje v svoje koleno. Minilo je ogromno časa, odkar je lahko brez bolečin uživala svoje življenje, zato je to zelo pozitiven premik naprej."

Je pa Shiffrin omilila možnosti za smukaški spopad s svojo starejšo rojakinjo. "Nastopala bom na več tekmah superveleslaloma, v smuku pa ne," je dodala petkratna zmagovalka seštevka svetovnega pokala.

Shiffrin možnosti za t. i. "wild-card" v prihodnosti sicer ne bi izbrala. "Ko končaš, končaš," je v prihodnost pogledala zvezdnica iz Vaila. "Ne morem si predstavljati, da bi se vrnila pet ali deset let po upokojitvi. Enostavno se ne morem poistovetiti s to mislijo," je še dodala.

Nova sezona svetovnega pokala se bo s tradicionalno preizkušnjo na ledeniku Rettenbach nad Söldnom začela čez dva tedna z ženskim veleslalomom 26. oktobra in moškim dan kasneje.

Preberite še: