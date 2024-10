Med zimskimi športniki, ki si ob koncu lanske sezone zagotovo niso želeli konca tekmovalnega obdobja, je bila tudi 23-letna slovenska smučarka Neja Dvornik, ki je na zadnjih dveh slalomih sezone posegla po dveh najboljših uvrstitvah v karieri. Najprej je v Aareju osvojila deveto mesto, slab teden kasneje pa je v Saalbachu prišla do četrtega mesta in tako le za las zgrešila svoje prve stopničke v karieri.

"Lansko sezono sem nekako razdelila na dva dela, enega do Jasne pa potem od tam naprej. Prvi del sezone je bil precej pod pričakovanji, imeli smo veliko višje cilje in sem bila kar v krizi. Januarja sem razmišljala, koliko ima vse skupaj sploh še smisla, če se uvrščam tam okoli 30. mesta, če so tako moji cilji kot cilji ljudi okoli mene veliko višji. Zato sem imela potem samo eno izbiro, ker sem celo življenje posvetila temu in res ni prišlo v poštev, da bi kar vrgla puško v koruzo. Krizo sem prebrodila, iz nje potegnila pozitivne stvari in se je tudi rezultatska krivulja zatem obrnila navzgor," pravi 23-letna smučarka, ki je zatem z veliko vnemo vstopila tudi v novo pripravljalno obdobje.

"Prvič se mi je zgodilo, da sem v obdobju kondicijskih priprav res uživala," pravi Neja Dvornik. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Prvič se mi je zgodilo, da sem v obdobju kondicijskih priprav res uživala. To nikakor ne pomeni, da so bili treningi kaj lažji kot v prejšnjih sezonah, so bili v resnici veliko težji, a sem v njih našla veselje in uživala v naporih. Po tem, ko sem prišla na sneg, sem kar potrebovala nekaj časa, da sem preklopila, mi je pa smučanje ostalo v nogah, počutila sem se, kot da bi bila nazadnje na snegu pred dvema dnevoma, ne pa pred tremi meseci, tako da sem zadovoljna," pravi.

Zadovoljna tudi s smučarskim delom priprav

Zadovoljna je tudi s smučarskim delom priprav. "Letos smo naredili res dobro potezo, ker smo šli dvakrat v Argentino in smo imeli res dobre oziroma raznovrstne pogoje, kar je odlično tudi za tekmo. Imeli smo mehke podlage, ki na tekmah niso redkost, pa tudi trde, imeli smo dobro in slabo vidljivost, v bistvu smo preizkusili vse pogoje, ki se nam potem dogajajo tudi med sezono. Vse treninge smo opravili skupaj z Ano (Bucik, op. p.) in ekipo. Sva pa z Ano ločeni, saj imava vsaka svojega trenerja. Tudi z Denisom se odlično razumeva, vse je tako, kot mora biti," je o sodelovanju s trenerjem Denisom Šteharnikom še dodala Dvornik.

"Z drugimi ekipami smo se videli bolj malo, ker smo se ravno zgrešili, ko smo odhajali, so drugi prišli in obratno, tako da nismo imeli ravno veliko primerjave, a mislim, da sva obe z Ano na visokem nivoju, da dobro smučava in sva bili druga drugi dobra konkurenca. Enako tudi Nika Tomšič, ki je bila z nama in nama dala potem še dodaten veter v hrbet," je še dodala.

Nad njeno pripravljenostjo bdi Denis Šteharnik. Foto: Vid Ponikvar

Finančni vložek

Slovenska smučarka je sicer tako kot Ana Bucik v pripravah na novo sezono iz lastnega žepa doplačala program priprav, saj so vodilni na zvezi vsote glavarin po reprezentancah primerjali s stroški programa in tam, kjer so stroški programa veliko presegali stroške dodeljenih sredstev, so tekmovalcem ponudili izbiro: znižati programe ali plačevati oziroma delno pokriti razliko. Neja Dvornik je tako za izpeljavo priprav in sezone z ekipo prispevala 40 tisoč evrov.

"Če sem povsem iskrena, se jaz s tem sploh ne ukvarjam. Vem, kakšna je situacija in zakaj gre, a se s tem ukvarjajo tisti, od katerih ta denar tudi pride, in to sta v mojem primeru mama in oče. V preteklosti sem imela s Smučarsko zvezo Slovenije toliko nekih težav, zadev, ki so me težile, da sem vedela, da se v tem primeru res ne smem več tako obremenjevati, ker to potem vpliva na vse. Zato sem poskusila delati stran od tega, se osredotočati na svoje delo, na smučanje in trening, in skrbeti, da je glava na pravem mestu," pravi slovenska smučarka, ki največ sredstev prejme s strani družinskega podjetja Dvornik transport.

"Pride kakšen dan, ko več razmišljam o teh drugih zadevah, a mislim, da mi je v tem pripravljalnem obdobju kar dobro uspelo odmisliti določene zadeve in sem se lahko osredotočila samo na priprave, čeprav je včasih težko in je ogromno nekega dogajanja tudi okoli smučanja," pripoveduje specialistka za tehnični disciplini.

Foto: Reuters

Pogled proti sezoni

Če pustimo finančno dogajanje ob strani, je 18. slalomistka lanske sezone zdaj povsem osredotočena samo na svoje delo. "Letos sploh nisem bila na dopustu, ker sem bila po zadnji tekmi nekaj dni doma, potem smo imeli še nekaj treninga, da smo izkoristili snežne pogoje, zatem sem imela približno 13 prostih dni. Čez zimo smo ves čas okoli, tako da res rada izkoristim trenutke, ko sem lahko doma in počnem stvari, ki jih sicer ne. Potem pa sem začela priprave na kondicijo," pripoveduje Slovenka, ki na koledarju že pogleduje proti 26. oktobru, ko se bo v Söldnu z veleslalomom začela nova sezona.

"Sölden je pred vrati. Najpomembnejši cilj je, da bom konstantna. V vseh sezonah do zdaj je bilo preveč nihanja, lani sem slabo začela, pa je šlo šele potem navzgor. To bo pomembno tudi z vidika samozavesti, ker je težko držati neko pripravljenost, če si 'v podnu' vsako drugo tekmo. Če bom znala držati to konstantnost, mislim, da so uvrstitve okoli desetega ali 15. mesta povsem realne, potem pa, ko si enkrat tam, je hitro možen tudi preskok naprej. Take stvari te vlečejo naprej. Sama pravim, da imam to veliko slabost, da me slaba tekma res iztiri, ker pogosto stvari delujejo slabše, kot so v resnici. Tudi tu imam ogromno rezerv, verjeti moram v to, kar delam, da je vse skupaj tek na dolge proge in da ni pomembna samo ena tekma," je še sklenila 23-letna smučarka.

