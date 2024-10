Za slovensko alpsko smučanje je bila prejšnja sezona najslabša v zadnjih 17 letih, zato je z mesta vodje panoge za alpsko smučanje na SZS moral oditi Miha Verdnik. A je kmalu našel novo delo. Po osmih letih se je vrnil med trenerje in postal trener najboljšega slovenskega smučarja Žana Kranjca, ki je bil v prejšnji zimi peti veleslalomist svetovnega pokala, tudi trikrat na zmagovalnem odru. Prav na Kranjčevo željo je nasledil Klemna Berganta. Kot odgovorni trener za tehnične discipline ima še nadzor nad delom slalomista Tijana Marovta in mladega Mihe Oserbana, ki se bo prek evropskega pokala skušal prebiti v svetovni pokal. Verdnik je dva tedna pred uvodnim veleslalomom v Söldnu odgovoril na nekaj Sportalovih vprašanj, tudi o finančni luknji alpincev in Žanovi konkurenci.

Miha, kako je pripravljen Žan Kranjec, sta opravila začrtano delo?

Prvi del priprav je bil bolj tehnično usmerjen. Zelo sem zadovoljen, kako se on tega loteva. Zelo je osredotočen, discipliniran. Naredili smo, kar smo si želeli. Drugi del proti Söldnu pa bo bolj usmerjen v iskanje hitrosti in taktičnih idej. Verjetno bomo dobili tudi možnost primerjav s kakšno drugo ekipo na podobni ravni. Tega si že zelo želim, da točno vidim, kje smo.

Žan Kranjec Foto: Reuters Žan ima že ogromno izkušenj, znanja. Kaj novega mu lahko da nov trener?

Ja, zagotovo. Mi smo v takem športu, da niti ena vožnja ni enaka, čeprav smo na istem terenu, na enako postavljeni progi. In tako je tudi, kar zadeva trenerje. Dejstvo je, da se naše znanje nikoli ne konča. Vedno se da nekaj več, nekaj bolje, da se dobiti dodatne izkušnje. In tudi za tekmovalca lahko takšna menjava prinese kakšno spremembo.

Kaj sta torej spremenila?

Težko rečem, ker prej nisem bil toliko zraven, da bi lahko rekel, da je zdaj kakšna res korenita sprememba. Že na začetku sva se pogovorila. Želel sem si, da on pove, kaj želi, kaj mu je taktično, tehnično in tekmovalno glavni cilj. Zelo sva se ujela. Jaz sem imel zapisano, kaj si jaz želim. In mi je povedal kar podobne stvari. Zdaj delamo, zdaj bi to radi dosegli.

Primerjave z drugimi torej še ni bilo? Je pa z vama treniral tudi mladi Miha Oserban.

V Argentini ne moreš gledati te primerjave, ker eni pridejo prej ali pozneje. Zdaj bodo šele konkretne primerjave. Miho smo priključili zraven v ekipo. Zelo dobro se je ujel. Velikokrat sta skupaj trenirala. Razumeta se super. Imamo zelo pozitivno vzdušje v ekipi.

To je dobra novica, želimo še več smučarjev v svetovnem pokalu. Naše ekipe so se v zadnjih letih precej skrčile.

To si vsi želimo. Dejstvo je, da imamo končno tehnično ekipo, ki ima tri člane. Žan je že v vrhu, je zelo izkušen tekmovalec, že sedem let je med top sedem na svetu. Po drugi strani pa imamo dva tekmovalca, ki se v svetovni pokal šele prebijata. Želimo si, da se to zgodi čim prej, da res na polno zaživimo.

Verdnika smo bili v zadnjih letih vajeni v bolj pisarniški vlogi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kako ste se vi znašli v novi funkciji, ki je znova bolj športna in manj funkcionarska?

Moram reči, da sem se hitro prilagodil. Že res, da osem let nisem bil trener, opravljal sem bolj pisarniško delo. A smučanje je moj šport, sneg me veseli. Pomaga pa tudi vse ostalo: imam super tekmovalce, ki so res motivirani in disciplinirani, imam super sodelavce, ki jim maksimalno zaupam. Moram reči, da je kar lepo spet biti v tej vlogi.

Ste bili presenečeni, ko je Žan izrazil željo, da bi bili vi njegov trener?

Mogoče sem bil od začetka presenečen. Po drugi strani pa sem bil vesel, saj sem se zaradi njega vrnil v trenerske vode.

Kar nekaj časa je trajalo, da ste se dogovorili z vodstvom panoge, da ste bili potrjeni. Je to vplivalo na začetek treningov?

Ne, ne. Nekaj časa je trajalo, a fantje so normalno začeli s kondicijo. Na snegu smo prve treninge opravili do konca julija, do takrat pa so bile vse stvari urejene. Na delo ni nič vplivalo.

Ste se dogovorili vse glede plačila, koliko denarja je na voljo za treninge?

Ja, vse smo se dogovorili. Treba pa je bilo program prilagoditi situaciji, ki je, ampak mislim, da smo sestavili konkurenčen program, ki bo fantom omogočal napredek.

Bili ste v vodstvu panoge, tako da veste, kakšna je finančna situacija alpincev.

Dejstvo je, da so se te stvari zgodile marca in takrat se težko odzoveš. Pomembnejše je, kako se bo zdaj reagiralo v tej sezoni oziroma v naslednjih treh. Popotnica je zelo dobra, pokrovitelji ostajajo zvesti, tudi nekateri novi so. S tem je mogoče narediti kakovostne programe in sanirati likvidnostno luknjo.

Žan ni bil za nič prikrajšan, kar zadeva treninge, opremo?

V tehnični ekipi niso bili tekmovalci za nič prikrajšani. Izvajamo program, ki ga je bilo sicer treba prilagoditi, ampak smo mojstri, kako z manj narediti več. Mislim, da vseeno lahko delamo kakovostno.

Žan Kranjec je bil v prejšnji zimi trikrat tretji, na svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu pa čaka že skoraj pet let. Foto: Reuters

Na veleslalomu v Söldnu bo nastopil samo Kranjec. Kaj pa Oserban in Marovt?

Glavni cilj je, da se Miha prebija na lestvici FIS, da lahko štarta svetovne pokale in da to poskušamo čim prej. Kar pa se tiče Tijana, pa da mu v slalomu končno uspe preboj in se začne redno uvrščati v druge tekme.

Žan se je znova osredotočil na veleslalom?

Ja, zagotovo je fokus na veleslalomu. Naredili smo sicer kar nekaj superveleslalomskega treninga. Slalom trenira, da bi se izboljšal v veleslalomu. Ko bo dosegel 500 točk, bo tudi na štartu slaloma. Ker ne bi rad prekinjal tekmovalnega ritma.

Kranjec je bil na zadnjih sedmih söldenskih veleslalomih vselej boljši kot sedmi (trikrat na stopničkah), kar zagotovo pripomore k dvigu samozavesti na začetku sezone. Foto: Guliverimage Kako pomembna je tekma v Söldnu za nadaljevanje sezone?

Prva tekma je vedno zelo pomembna, če ne najpomembnejša. Da ti podatek, kaj si naredil čez pomlad, poletje, jesen. Da vidiš, ali si v primerjavi z drugimi konkurenčen, ali imaš pravo hitrost. Vsi pa tudi vemo, da je pri tekmovalcih takega kova, kot je Žan, samozavest zelo pomembna. Če začneš sezono z dobrim rezultatom, je potem to, ne bom rekel lažji, ampak že eden od korakov, ki te peljejo tja, kamor si želiš.

Iz Söldna sporočajo, da toliko snega, tako ugodne temperature in tako dobro pripravljene proge že dolgo niso imeli. Avstrijska reprezentanca je dobila možnost treninga.



Marco Odermatt je že tri sezone skoraj nepremagljiv veleslalomist. Ima Žan to že v podzavesti?

Moram reči, da ne. Nikoli se nisva poglobljeno pogovarjala o tem, koga moramo premagati, ampak sva se bolj pogovarjala, kaj bi rada spremenila v tehničnem, taktičnem in tekmovalnem smislu. Njemu je jasno, da če to naredi, je lahko zelo hiter. Jaz spremljam konkurenco, jo gledam, da tudi vidim, kaj počne, kako smuča. Skozi to tudi najdeš kakšno prednost za svojega tekmovalca. Sicer sem tak tip človeka, da zahtevam od tekmovalca največ, kar je mogoče v tistem trenutku, saj mu samo to prinaša želen rezultat.

Verdnik napoveduje zelo zanimivo in izenačeno sezono tako v slalomu kot veleslalomu. Vrača se tudi nekaj poškodovanih. Foto: Reuters Pred Odermattom je bil kralj veleslaloma Marcel Hirscher, ki se vrača po petih letih. Vrača se tudi Lucas Braathen. Kako gledate na to, je to predvsem dodatna promocija alpskega smučanja v svetovnem merilu?

Za alpsko smučanje je to dobro. Poglejmo pa tudi takole: slalom in veleslalom sta se zelo ločila. Slalomski vrh se je že zelo razširil, nas pa čaka v letošnji sezoni tudi širši veleslalomski vrh. Mislim, da je širši krog tekmovalcev, ki lahko zmagajo na tekmi svetovnega pokala ali pridejo na stopničke. Vrača se Braathen, vrača se Hirscher, po poškodbi se bo vrnil Marco Schwarz, pa Alexis Pinturault, tudi Joan Verdu je saniral poškodbo. Vrh se kar širi, pa je bil že brez tega kar širok. Sezona bo torej zelo zanimiva.