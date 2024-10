Brazilec s Hirscherjevim trenerjem je lahko Odermattov prvi izzivalec

Devet dni pred uvodnima tekmama nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je Sölden uspešno prestal snežno kontrolo in dobil zeleno luč za sobotni ženski veleslalom in nedeljski moški. Na njem bo nastopil tudi Lucas Pinheiro Braathen. Štiriindvajsetletnik se na tekmovanja vrača po izpuščeni sezoni 2023/2024, a pod brazilsko zastavo. Njegov novi trener pravi, da še ni v vrhunski formi, zunanji opazovalci pa, da je lahko prav on prvi izzivalec kralja veleslaloma Marca Odermatta.