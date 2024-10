Smučarka, ki je ZDA zamenjala za Slovenijo: Ni enostavno

"Oprostite, malce sem zmedena, pozna se, da sem bila celo poletje v ZDA," nam je v smehu ob vrnitvi v Slovenijo ob iskanju ustreznih slovenskih besed z več premori razlagala smučarka Lila Lapanja, ki bo v letošnji zimi prvič v svoji karieri pri 29 letih nosila dres slovenske reprezentance. Ameriška Slovenka je junija s strani Fisa prejela zeleno luč za prestop iz ameriške v slovensko reprezentance, z deželo na sončni strani Alp pa jo že celotno življenje povezuje oče Vojko Lapanja, ki se je iz Tržiča v mladih letih preselil čez lužo in se ustalil ob Jezeru Tahoe v Sierri Nevadi, kjer si je ustvaril tudi družino.

Težek finančni zalogaj

Lila je v preteklosti kot članica ameriške reprezentance večkrat s ponosom govorila o svojih slovenskih koreninah, letos poleti pa se je odločila, da bo v smučarski sezoni nosila kombinezon slovenskih barv. Lapanja sicer nastopa pod okriljem samostojne ekipe, njen trener in serviser je Hrvat Mladen Bezjak, prav tako na svojih plečih kot samoplačnica nosi celotno finančno breme smučarske sezone, kar je bila sicer stalnica tudi, ko je zastopala reprezentanco ZDA.

V preteklosti je smučala za reprezentanco ZDA. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Finančno je organizacija priprav in sezone res ogromen zalogaj. A to sem pričakovala, že v začetku pogovorov s SZS sem jasno vedela, kaj me čaka in kakšni bodo pogoji tukaj. To mi povzroča nekaj stresa, a poskušam to čim bolj pregnati iz misli in se osredotočati na svoje delo na treningih. Na snegu me to ne obremenjuje, je pa to konec koncev realnost vsega. Ta šport je res drag in nikakor ni enostavno, veliko je treba vložiti za uspeh oziroma že sploh za to, da prideš do tekem svetovnega pokala, tudi za evropski pokal. To je realnost in že sedem let to delam sama in vem, kakšne so številke v ozadju," razlaga Lapanja, ki je ljubezen do smučanja ne ustavi niti pri težkem finančnem bremenu.

"Na začetku sem imela zaradi tega veliko težav, stres je bil res ogromen, zdaj pa sem spremenila perspektivo in pogled na celotno dogajanje. Imela sem težavo z osredotočanjem na smučanje, zdaj pa vse skupaj dojemam kot izziv, s katerim se spopadam že vrsto let. Zdaj vidim v vsem skupaj tudi nekaj dobrega, s tem sem zrasla tudi kot oseba, drugače gledam na vse skupaj kot preostali smučarji, sploh ker je bila moja pot zares zanimiva. Verjetno sem edina, ki je prehodila takšno pot. Mislim, da mi bo vse skupaj zelo koristilo tudi za življenje po karieri, ko si bom verjetno lahko večkrat dejala: če sem šla skozi vse to, bom prenesla tudi ostale izzive," je prepričana ameriška Slovenka.

Foto: SloSki

Odločitev za dušo

Od odločitve, da bo po novem ob svojem imenu na tekmah imela slovensko zastavo, je zdaj že minilo nekaj mesecev, poleti je na lanske stroške trenirala tudi v Argentini skupaj z nekaterimi ostalimi članicami slovenske reprezentance. "Od odločitve, da bom nastopala za Slovenijo, je zdaj minilo nekaj časa. Rekla bi, da je bila to pravilna odločitev za mojo dušo. Rekla sem si, da bi, če tega v svoji karieri ne bi poskusila, to obžalovala in se o tem spraševala vse življenje. Spomnim se časa, ko sem bila še majhna in smo bili v Sloveniji. Takrat je bil Andrej Jerman moj veliki vzornik, dal mi je celo svoje kombinezone. Slovenija mi je bila vedno zelo všeč in vedno sem bila ponosna na to, da delček mene pripada tej državi. Prišel je čas, da se preizkusim še za Slovenijo. Hvaležna in počaščena sem, da bom lahko zastopala to državo, tudi želim si, da ljudje to vedo," poudarja Lapanja.

V svoji karieri se je štirikrat prebila med dobitnice točk, nazadnje v lanski sezoni v slalomu v Jasni, je pa sicer štirikratna državna prvakinja ZDA in večkratna slalomska prvakinja severnoameriškega smučarskega pokala Nor-Am. Motivacije ji kljub zahtevnim pogojem in razmeram ne zmanjka.

Želi si nastopa na olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

"Počutim se super, pred kratkim sem se vrnila v Slovenijo. Nekaj težav sem imela znova s privajanjem na evropski čas, zdaj pa nadaljujem priprave na novo sezono. Celo poletje sem bila praktično v ZDA, z vmesnim obdobjem, ki sem ga preživela v Ushuaii v Argentini, kjer sem trenirala na snegu. Drugače pa sem večino časa preživela na zahodu ZDA v Nevadi in v Utahu. Imela sem lepo poletje, napolnila sem si baterije, hkrati pa sem se pripravljala na novo tekmovalno obdobje," razlaga Lapanja, ki se veseli novega tekmovalnega obdobja, kjer bo svojo priložnost za začetek iskala predvsem v evropskem pokalu.

Pogled tudi proti olimpijskim igram

Do konca oktobra bo v Sloveniji, kjer nadaljuje priprave na začetek tekmovalnega obdobja. "Že res težko čakam začetek nove sezone, komaj čakam tekme. Čakam tudi vrnitev na sneg, da bom ulovila pravo formo za tekme. Ko sem bila mlajša, sem imela veliko raje treninge, zdaj veliko bolj uživam na tekmah (smeh, op. p.). Glede začetka sezone sem optimistična in dobre volje. Moja velika želja je, da mi uspe priti na svetovno prvenstvo in biti bolj konstantna na ostalih tekmah. Nastopila bom na slalomu za svetovni pokal v Leviju, upam, da bo že začetek pozitiven, bom pa nastopala tudi v evropskem pokalu, kjer sem nastopala že lani. Zdaj hočem še stopničko višje, da še izboljšam rezultate, in verjamem, da mi bo na ta način uspelo doseči tudi moje ostale cilje z nastopom na olimpijskih igrah," se je Lapanja zazrla še proti prihodnosti.

