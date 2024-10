Zelena luč za Sölden

Alpske smučarke in smučarji sezono tradicionalno začenjajo na ledeniku Rettenbach v Söldnu, kjer so danes opravili snežno kontrolo. Razmere na avstrijskem prizorišču so odlične, tako da so pri FIS prižgali zeleno luč za izvedbo uvodnih veleslalomskih tekem, so zapisali pri Avstrijski smučarski zvezi.

"V zadnjih tednih smo res trdo delali, tako da je strmina v odličnem stanju. Razmere so idealne za razburljive dirke na začetku sezone," je v izjavi za javnost dejal vodja smučišča Sölden Isidor Grüner.

Proga bo od sobote naprej do tekmovalnega konca tedna 26. in 27. oktobra zavarovana in na njej ne bo mogoče smučati.

Lansko uvodno dejanje v Söldnu je dobila Švicarka Lara Gut-Behrami, edina slovenska finalistka Ana Bucik je bila 11. Izvedbo moškega veleslaloma pa je lani preprečil močan veter.