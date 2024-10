Nove negotovosti v primeru vrnitve Marcela Hirscherja

Čeprav je nizozemska smučarska zveza danes sporočila, da bo sloviti alpski smučar Marcel Hirscher, ki bo po obuditvi svojega smučarskega statusa tekmoval za Nizozemsko, domovino svoje matere, v nedeljo nastopil na uvodni veleslalomski tekmi v Söldnu, tega morda ne bomo doživeli. Avstrijski Kronen Zeitung zdaj poroča, da so jim iz ekipe Hirscherja namignili, da njegov nastop v Söldnu ni stoodstotno potrjen. Ko so novico želeli preveriti pri nizozemski krovni organizaciji, so dobili odgovor, da nihče v službi za stike z javnostmi ni na voljo za izjave.