Petra Vlhova se je januarja letos poškodovala na veleslalomu za svetovni pokal na svojem domačem terenu v Jasni na Slovaškem, sledila sta operacija kolena in dolgotrajno okrevanje. Po dolgem obdobju pa še ni povsem nared za vrnitev v svetovni pokal, zato bo prvič po letu 2014 izpustila uvodni veleslalom za svetovni pokal v Söldnu. "Žalostna sem, ker želim tekmovati, a stanje je takšno, kot je, to je treba sprejeti," je ob tem dejala olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga 2022.

Po poškodbi je sicer dobro okrevala. "Nimam nobenih bolečin ali težav, ki bi me omejevale," pravi. Kljub temu ne želi prehitevati in poudarja: "Želim se vrniti s polno močjo. Zdelo se mi je, kot da vsako jutro začenjam znova, ker je moje koleno čez noč postalo otrdelo in sem ga morala znova in znova pripraviti na obremenitve," je dejala Vlhova. "Bilo je naporno. Zdaj moram sprejeti, ko moje koleno reče ne. To narekuje moj urnik in moj trening," je še dodala Slovakinja, ki upa da bo nared do 16. novembra, ko bo v Leviju na sporedu prva slalomska preizkušnja v sezoni.

Vlhova je bila v lanski sezoni vse do poškodbe v boju tudi za veliki kristalni globus. V svetovnem pokalu je 29-letna smučarka do zdaj zbrala 31 zmag, 73-krat je stala na stopničkah za zmagovalke, ob tem ima v svojih vitrinah tudi tri male kristalne globuse, pa tudi velikega iz leta 2021.

