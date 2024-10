Skozi pravljico bodo lahko mladi bralci in bralke spoznali zgodbo Eme Klinec, ki je s pomočjo staršev, mitskega orla, zmaja in modreca Karniona poletela tako v športu kot osebnem razvoju. Knjiga razkriva pomembnost notranjega miru, discipline in podpore najbližjih pri iskanju zmagovalca v sebi.

"To je bilo nekaj novega zame. Ogromno dela je bilo potrebnega za to slikanico oziroma pravljico in vsem sem zelo hvaležna," je ob predstavitvi dejala svetovna prvakinja iz Oberstdorfa 2021.

Danes je predstavitev knjige📚 Vodja našega centra Bojana Fende Habula je izdala že svojo tretjo knjigo, in sicer... Objavil/a Karnion dne Ponedeljek, 21. oktober 2024

Klinec je ob dogodku, ki ga je povezovala urednica pravljice Tadeja L. Zupan, z občinstvom delila svoje športne izkušnje in izzive na poti do vrhunskih dosežkov. Poleg tega je avtorica Fende Habula predstavila, kako je v zgodbo vtkala elemente gestalt terapije, ki pripomore k boljšemu razumevanju notranjega miru in poguma.

"Pravljica govori o vrednotah, saj menim, da moramo ljudje oziroma športniki ob rezultatih strmeti tudi k vrednotam, ki so pomembne v življenju in zaradi katerih je vredno živeti," je o pravljici dodala 26-letna skakalka, zmagovalka dveh tekem v svetovnem pokalu.

"Od nekdaj obožujem branje in bralno terapijo. Ko se je pojavila Ema, sem začutila, da bo ona glavna junakinja moje tretje knjige. Ona pooseblja vrednote, ki jih želim predati naprej, predvsem mlajšim generacijam. Ema je vse tisto, kar občudujem pri ljudeh," je o svoji glavni junakinji dejala avtorica Fende Habula.

Klinec se je tako pridružila slovenskim športnikom, ki se lahko pohvalijo z lastno pravljico. Nekoliko drugačne, resnične pravljice, ki jih je napisal Primož Suhodolčan, imajo tudi zvezdniki, kot so Tina Maze, Goran Dragić, Anže Kopitar, Primož Roglič in Janja Garnbret.

