Za smučarsko skakalko Niko Vodan, prej Križnar, je nekoliko drugačno pripravljalno poletno obdobje. Prilagodila ga je rehabilitaciji kolena, ki jo je uspešno prestala s fizioterapijo. Z opravljenim do danes je zadovoljna, prav tako s trenutno smerjo, v katero gredo z novim trenerjem Jurijem Tepešem, za katerega pa pravi, da bo moral tu in tam 'udariti po mizi'.

Smučarske skakalke bodo novo sezono svetovnega pokala začele tretji teden novembra v Lillehammerju, ko bodo na Norveškem na sporedu tekma mešanih ekip in posamični ženski preizkušnji. Nika Vodan, ki je po skoku v zakonski stan spremenila priimek, se je na novo zimo pripravljala drugače kot v preteklosti.

Zaradi težav s kolenom je izpustila večji del tekem, nastopila je le na zadnji postaji poletnega grand prixa, ko je bila z 12. mestom najvišje uvrščena Slovenka. Kot pravi, je z opravljenim med poletjem zadovoljna.

Vesela, da jim je uspelo le s fizioterapijo

"Koleno je trenutno v redu, moram kar 'potrkati'. Na začetku smo se še 'lovili', nekaj treningov sem morala na žalost izpustiti, kar se je poznalo pozneje tudi na pripravah, da sem malo zaostajala za puncami, a zdaj smo na srečo vse popravili le s fizioterapijami, na srečo nisem potrebovala kakih injekcij ali operativnega posega, saj si tega res ne želimo. Velika zahvala gre Gabru Arhu, ki si je vzel čas, da sva to uredila do te mere, da lahko normalno treniram. Nekaj rezerve imam še pri fizični pripravi, a zdaj so te rezerve že veliko manjše, zelo sem vesela, da gre v pravo smer. Prav tako sem zadovoljna s svojim rezultatom v Klingenthalu, zame je to še vedno en lep rezultat za začetek tekem. Samo sebe sem presenetila tudi s četrtim mestom na državnem prvenstvu. Mislim, da se mi je uspelo sprostiti, da sem gledala le nase, brez pritiska, saj tako pride najboljši rezultat."

Pripravljalno obdobje je morala zaradi težav s kolenom prilagoditi. Foto: www.alesfevzer.com

Še največ pozornosti pri podrobnostih bo treba nameniti odskoku: "Trenutno so rezerve še največje pri odskoku. Že sam odriv je zelo pomemben za letenje, tako da so pri meni še finese, ki jih bo treba izpiliti, da dobim nazaj prave občutke."

Do teh bo poskušala priti pod vodstvom novega trenerja. Trenerske vajeti ženske reprezentance je po slovesu Zorana Zupančiča prevzel Jurij Tepeš.

"Ima vizijo in pravo smer, a moral bo tudi malo udariti po mizi"

"Za zdaj vse skupaj poteka, kot mora. Jurij ima vizijo in pravo smer, v katero moramo iti. Trenutno še nima nekega pritiska glede samih tekem in uvrstitev, ki jih dosegamo. Bo pa slej kot prej prišel trenutek, ko bo moral 'udariti malo po mizi', kar meni odgovarja. Da tudi trener pove svoje želje, izrazi svoje občutke v mejah normale. Takrat se tudi punce in cela ekipa malo zamislimo, se bolj zberemo in je veliko lažje. Bolje je deliti svoje občutke in pričakovanja čim prej, kot da se vse skupaj nabira in 'eksplodira'. Mislim, da je delo, ki ga opravlja, odlično in profesionalno," pravi o novem trenerskem pristopu.

"Vesela sem, da je tudi sam odkrit kot trener, bo pa moral kdaj udariti po mizi," pravi o novem glavnem trenerju Juriju Tepešu. Foto: www.alesfevzer.com

"Trda roka in pa malo heca je zame najboljša verzija trenerja. Jurij je bil na začetku malo zadržan, saj nas je še spoznaval. Je zelo nasmejan, živahen, za hece, ni pa se še povsem navadil postaviti neke meje, kdaj 'udariti po mizi'. Po eni strani razumljivo, saj smo šele začeli skupaj delati, in če bi takoj zaropotal in bi se grdo gledali, bi bilo malo čudno. Mi je pa všeč, da komunikacija dobro poteka, obojestransko. Vesela sem, da je tudi sam odkrit kot trener, tudi sama sebe kot tekmovalko vidim kot zelo odkrito, povem stvari, ki me motijo, ali pa na primer, da bi rada poseben trening. Jurij dobro posluša in to upošteva, drug drugega sprejemamo kot ekipa, kar je edino prav, da se pride do uspeha."

Če se bo primerjala s Križnar, bo težje in bolj stresno

Do novih uspehov bo nekdanja zmagovalka svetovnega pokala poskušali priti neobremenjujoč se s kariero pred poroko. "V novo sezono grem sproščeno, brez pritiska. Kot Nika Vodan sem si že zadala nove cilje, nove izzive, a rekla sem si, da se ne bom primerjala z Niko Križnar, ker potem bodo skoki težji in bolj stresni. Življenje je isto kot pred poroko, še vedno sem glasna, trmasta, a nekako je bilo treba spremeniti način dela, da spet pridem do uspeha."

"Sproščeno, brez pritiska, potem bo tudi želeni rezultat prišel." Foto: www.alesfevzer.com

Nova sezona kot vrhunec prinaša marčevsko nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu. "Svetovno prvenstvo bo glavni cilj, na preostalih tekmah pa želim skakati, kot sem v sezoni, ko sem osvojila globus. Sproščeno, brez pritiska, potem bo tudi želeni rezultat prišel," pravi 24-letnica, ki je cilj glede letalnice, na kateri si je želela preleteti moževo znamko (217,5 metra), nekoliko prilagodila: "Zdaj sem si rekla, da je cilj, da grem v Vikersundu prek 200 metrov, saj ne gre za isto letalnico. Njemu je tisti polet uspel v Planici, tako da ni pošteno, če ni ista skakalnica (smeh, op. a.)."

