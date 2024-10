"Nič me ni presenetilo. Že v Hinzenbachu sem kazal dobre skoke, potem še na državnem prvenstvu (postal je prvak, op. a.). Čakal sem še to potrditev na veliki skakalnici v Klingenthalu. Izkazalo se je, da mi ta oprema v tem trenutku kar ustreza," je Timi Zajc pokomentiral dobro formo, ki jo je kronal z drugim mestom na tekmi poletnega grand prixa v Klingenthalu, kjer je moral premoč priznati le Norvežanu Mariusu Lindviku, medtem ko je bil v kvalifikacijah najboljši med vsemi.

Novačili naj bi ga tudi pri Van Deeru, a je ostal pri Slatnarju

"Zelo dobro je iti v zadnji mesec priprav s takšno popotnico. Da vem, da sem na pravi poti. Morda bom lahko malce mirnejši pred zimo," pravi Timi, ki poudarja, da se mu apetiti zaradi tega ne povečujejo, saj ima že v osnovi visokoleteče cilje: "Pri sebi jih imam vedno. Zimo želim dobro začeti in zdržati. Prva skrb je, da ohranim dobro raven in prilagodim opremo na mraz in sneg."

Foto: www.alesfevzer.com

Zanj je bilo dobrodošlo, da se je dobro navadil na novega proizvajalca smuči. Na Slatnarjeve je presedlal, ker so pri Flugeju naznanili stečaj. A se je govorilo, da so ga v zadnjem obdobju novačili tudi pri Van Deeru – na teh smučeh bo nastopal Žiga Jelar. "Sem preizkusil Slatnarjeve smuči, mi zelo odgovarjajo in ostal sem pri teh," se je zasmejal Zajc.

Po krajšem dopustu na ledeno smučino v Kranj in Nemčijo

"Kar nekaj parov jih imam. Naslednji teden bom preizkusil nove in pred zimo še ene. Kar zadel sem. Nekaj odstotkov je lahko še bolje, vendar bi kaj več težko našel, da bi bil bistveno boljši od ostalih," je spregovoril, kakšne načrte glede smuči imata s Petrom Slatnarjem, ki je lahko nadvse zadovoljen, da ima zdaj pod svojim okriljem skakalca, kot je Timi Zajec, ki lahko v vsakem trenutku zablesti.

S svojo partnerko Nušo sta se za kratek čas odpravila na dopust v Dubaj, saj je dal selektor Robert Hrgota svojim izbrancem nekaj premora od smučarskih skokov. Sezona se bo vendarle začela šele konec novembra in do takrat je še dolgo obdobje: "Do ponedeljka imam prosto. Namen je, da se glava nekoliko odpočije, umakne. Naslednji teden bomo imeli v Kranju sneg na smučini. Nato gremo v Oberstdorf in Garmisch-Partenkirchen, kjer bo prav tako ledena smučina. Nato pridejo težki dnevi čakanja, da se začnejo prvi tekmovalni vikendi."

Pravi dan na pravem mestu

Med 22. in 24. novembrom bodo smučarski skakalci in skakalke v Lillehammerju na Norveškem zakorakali v novo zimo, v kateri bosta osrednja vrhunca prestižna novoletna turneja in nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu, kjer bo iz Planice branil naslov prvaka z večje naprave, ekipa pa se je veselila zlata tudi na moštveni preizkušnji.

O tem, ali že komaj čaka na zimo glede na trenutno formo, ki jo je kazal na skakalnici, Timi pove: "Ravno prav bo. Nisem še na takšni ravni, da bi mi na vsakem treningu vse 'štimalo'. Imam še nekaj dela na tem področju. Se pa veselim, ker vem, da lahko iz tekmovalnega vikenda veliko izvlečem. Po drugi strani se zavedam, da je lahko tudi slabo. Cilj je, da velike tekme dobro odskačem. Če si med prvimi desetimi med sezono, si lahko hitro zraven na velikih tekmah. Na teh vsi začnemo z ničle. Pomembni dnevi štejejo."