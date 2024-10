Bodo skakalci in skakalke ostali brez poletov?

Zaradi finančnih težav obstaja možnost, da marca 2025 ne bomo videli smučarskih poletov skakalk in skakalcev v Vikersundu na Norveškem, saj nacionalna smučarska zveza in organizacijski komite Flying Team Vikersund AS, ki se sooča s finančnimi izgubami, še vedno nista dosegla dogovora, poročajo na skijumping.pl.

Med 14. in 16. marcem 2025 je v koledarju zapisano, da bi moral Vikersund s svojo letalnico gostiti zaključek prestižne turneje Raw Air, na kateri bodo nastopili tako skakalci kakor tudi skakalke.

A za zdaj pogodba med norveško smučarsko zvezo in lokalnim organizacijskim komitejem Flying Team Vikersund AS še ni podpisana. Kot je poročal lokalni Bygdeposten, je organizacija marčnih tekmovanj vprašljiva.

"Dolgo smo poskušali doseči dogovor z norveško smučarsko zvezo. Do zdaj pogajanja niso bila uspešna, dogovor je še daleč. Raw Air 2025 je trenutno pod vprašajem," je v ponedeljek povedal Leif Arne Berget, vodja organizacijskega komiteja v Vikersundu.

Berget se je na mesto vodje organizacijskega komiteja vrnil v začetku septembra in začel priprave na tekmovanja prihodnje leto, vendar še vedno ni dosegel dogovora z nacionalno smučarsko zvezo: "Menim, da je zveza arogantna, in glede tega me lahko citirate. V Vikersund smo skušali povabiti vodjo tekmovanj Terjeja Lunda in generalnega sekretarja Arneja Baumanna, vendar ne želita priti."

"Trenutno nimamo finančnih sredstev za organizacijo tekmovanj"

Flying Team Vikersund AS ni pripravljen nadaljevati sodelovanja pod obstoječimi pogoji. V zadnjih dveh letih je Vikersund izgubil deset milijonov norveških kron (približno 855 tisoč evrov) in nima sredstev za nadaljnjo izvedbo tekmovanj.

Foto: Guliverimage

"Na koncu gre za denar. Zveza ne razume, koliko stane organizacija tekmovanj v Vikersundu. Med drugim menijo, da zasneževanje letalnice Vikersundbakken stane enako kot za skakalnico na Holmenkollnu. Prav tako se ne strinjamo glede pravic televizijskih prenosov. Trenutno nimamo finančnih sredstev za organizacijo tekmovanj, naše glavno sporočilo pa je, da je prihodnost marčevskega konca tedna v Vikersundu negotova," dodaja Berget.

Preklic tekmovanj v Vikersundu ni namera organizacijskega komiteja. Norvežani se zavedajo, da bi Mednarodna smučarska zveza FIS v primeru odpovedi prireditve proti njim uvedla hude sankcije.

Ta teden nadaljnji pogovori

"Če se ne bomo strinjali s trenutnimi pogoji in se Vikersund umakne iz organizacije, to za FIS ne bo prijetna novica. V tem primeru bodo Vikersund odstranili iz koledarja za nekaj naslednjih let in verjetno nam ne bo uspelo pridobiti niti svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ko bi morali priti naslednjič na vrsto. To bi imelo resne posledice za klub in zvezo, občino ter poslovno skupnost v kraju," pojasnjuje Berget.

Rok za podpis pogodbe z norveško smučarsko zvezo je že potekel. Ta teden se bodo nadaljevali pogovori, vendar organizatorji ne skrivajo, da gre za zadnjo možnost, saj bi morali njihovi dobavitelji in sponzorji že dolgo prejeti potrditev glede tekmovanj marca 2025.

Na izjave Bergeta v Bygdepostnu je odgovoril Terje Lund: "Vsako leto imamo pogodbo z organizatorjem v Vikersundu. To je standardna pogodba, enaka za vsakega organizatorja tekmovanj svetovnega pokala. Imamo mandat upravnega odbora norveške smučarske zveze za pogajanje o finančnih okvirih teh pogodb," pojasnjuje Lund.

Največja izguba zaradi premalo prodanih vstopnic

Vodja dodaja, da je celotna norveška smučarska zveza v težkem finančnem položaju. V preteklem letu, ko je Vikersund zabeležil štiri milijone norveških kron izgube, je nacionalna zveza izgubila 11,8 milijona kron (1 mil. evrov): "Tudi mi nimamo denarja, vendar se trudimo najti dobre rešitve z vsemi organizatorji. Lani smo povečali našo dotacijo za Vikersund s sedmih na osem milijonov kron (676 tisoč evrov). Dotacija pred pandemijo je znašala 5,6 milijona kron (473 tisoč evrov)."

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po mnenju Lunda finančna izguba glede na zadnja tekmovanja ni posledica nižje dotacije zveze, ampak pomanjkanja lastnih prihodkov organizatorjev tekmovanj v Vikersundu. Največji delež izgube so predstavljali prihodki od vstopnic občinstva. Po pandemiji nobenemu organizatorju norveškega svetovnega pokala ni uspelo privabiti tolikšne množice gledalcev kot pred letom 2020. Svetla izjema so alpske tekme v Kvitfjellu.

"Kar zadeva trditev, da enačimo zasneževanje Vikersunda in Holmenkollna, ne vem, od kod ta ideja. Holmenkollen plačuje fiksno najemnino za uporabo arene občini Oslo in kot smo opazili, tam ni predvidenih nobenih stroškov v zvezi z zasneževanjem objekta," zaključuje Lund.