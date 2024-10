Do začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je še mesec in pol. V novi sezoni si lastnica zadnjega kristalnega globusa Nika Prevc želi, da bi skoke s treningov pogosteje prenesla na tekme, predvsem pa, da bi uživala v skakanju. Študentka bibliotekarstva se zaveda, da bo bolj na tapeti, kot je bila v preteklosti, a upa, da se bo s tem dobro spopadla.

Smučarski skakalci in skakalke so pretekli konec tedna končali poletno tekmovalno sezono in misli počasi usmerjajo v zimo, ki ob svetovnem pokalu prinaša še svetovno nordijsko prvenstvo. Novo tekmovalno obdobje bodo 22. novembra odprli v Lillehammerju, do takrat pa skakalke med drugim čakajo še vetrovnik v Stockholmu, kondicijske priprave in selitev na ledeno smučino.

Nika Prevc na predstavitvi reprezentanc (vir videa: STA):

Kristalni globus bo branila Nika Prevc, ki dobro ve, da je pred njo drugačna sezona, kot jih je bila vajena. "Žal ni tako enostavno odmisliti, da nekaj braniš. Menim, da se bom vseskozi primerjala z lanskimi rezultati, tu je še svetovno prvenstvo, na katerem se želim pokazati v najboljši luči, imam pa tudi še neizpolnjene cilje na letalnici," je na torkovem druženju z novinarji ob predstaviti slovenskih reprezentanc pod okriljem Smučarske zveze Slovenije dejala 19-letnica, ki si prav veliko časa za dopust ni privoščila – dovolj je bilo nekaj preživetih dni v Toskani.

"Zagotovo bom bolj na tapeti, kar se tiče na primer mojih dresov, opreme, ki jo nosim, ali imam pri njej kaj posebnega, tudi kako se obnašam," pravi o tem, da jo čaka drugačna sezona, kot je bila vajena prej. Foto: www.alesfevzer.com

"Če naredim vse, kar je bilo v moji moči, si nimam česa očitati"

Med poletno sezono je, kot pravi, dobila novo lekcijo. Spoznala je, da skoki na silo ne bodo prinesli želenih rezultatov. "Na tekmo moram iti s tem, kar imam, in na tem graditi. Morala se bom znati zadovoljiti z rezultatom, pa čeprav bo morda slabši. A če naredim vse, kar je bilo v moji moči, si nimam česa očitati," razmišlja o drugačnem pristopu in dodaja, da bo pomembno, da bo v skokih predvsem uživala.

Jurij Tepeš, ki Niko Prevc dobro pozna, saj je z njo delal v mlajši selekciji, upa, da bo 19-letnica predvsem uživala v skokih in se ne toliko obremenjevala z rezultati. Foto: Boštjan Podlogar/STA Njenim besedam prikimava tudi novi glavni trener skakalk Jurij Tepeš.

"Po eni strani mora tekmovalka sama videti, kot je Nika zdaj čez poletno sezono, da na silo ne bo šlo. Lani je bilo veliko lažje, ker je napadala, letos mora braniti in to je povsem nov izziv. Ko se znajdeš pred takim izzivom, je potrebnega nekaj več pogovora, predvsem pa se mora sama pri sebi umiriti. Na koncu ni pomemben prav vsak rezultat, ampak to, da spet začne uživati."

Skoke s treningov prenesti na tekme

Prevc, ki Tepeša odlično pozna, saj je z njim več let delala v mlajši selekciji, in mu zelo zaupa, je v poletni sezoni skakala na petih tekmah grand prixa. Dvakrat je bila šesta, dvakrat deveta, na zadnji tekmi v Klingenthalu, kjer je bila konkurenca najmočnejša, pa je zasedla 21. mesto.

"S skoki na treningih sem zelo zadovoljna, saj so bili nekateri na res visoki ravni, želim si pa to prenesti še na tekme, da bi bila tudi na tekmah zanesljivejša," pravi najstnica, ki se zaveda, da bo kot branilka globusa bolj na očeh: "Zagotovo bom zdaj bolj na tapeti, kar se tiče na primer mojih dresov, opreme, ki jo nosim, ali imam pri njej kaj posebnega, tudi kako se obnašam."

"Zagotovo bom bolj na tapeti, kar se tiče na primer mojih dresov, opreme, ki jo nosim, ali imam pri njej kaj posebnega, tudi kako se obnašam," pravi o tem, da jo čaka drugačna sezona, kot je bila vajena prej. Foto: Boštjan Podlogar/STA Poletno obdobje je bilo namenjeno tudi testiranju opreme, s katero je novopečena študentka bibliotekarstva zadovoljna: "Trenutno sem z dresi zadovoljna, še vedno skačem na istih smučeh, ki so zame odlične, tako da nimam nobenih pritožb."

Po pomembno izkušnjo v vetrovnik

Slovenski ženski tabor se je po torkovi predstavitvi reprezentanc napotil proti Skandinaviji, kjer se bodo dekleta v prihodnjih dneh srečala z vetrovnikom.

Skoki na treningih so trenutno precej boljši od tistih na tekmah, pravi najstnica. Foto: Guliverimage

"Vetrovnik je pomemben predvsem zato, da vidiš, kako zrak potuje, saj imaš veliko več časa kot na skakalnici, da se postaviš v letni položaj. Ta izkušnja ti pozneje pomaga na skakalnici, da se lahko veliko hitreje prilagodiš, kot bi se sicer. Za primerjavo, za minuto v vetrovniku mi potrebujemo 10, 15 skokov na skakalnici," je pomembnost izkušnje, ki jih čaka danes in v četrtek, poudaril Tepeš.

Ta bo varovanke v svetovnem pokalu prvič vodil od 22. do 24. novembra, ko bo v Lillehammerju najprej tekma mešanih ekip, nato pa bosta še dve posamični preizkušnji.