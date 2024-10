Timi Zajc drugi v Klingenthalu

Timi Zajc je po včerajšnji kvalifikacijski zmagi vodil tudi po prvi seriji tekme, v kateri je doskočil pri 142 metrih, zbral pa točno 140 točk. Drugi je bil izkušeni domačin Pius Paschke s 137 metri in 135,4 točkami, tretji pa Norvežan Halvor Egner Granerud z enako daljavo in 134,8 točkami. Anže Lanišek je bil na 12. mestu s 133.5 metri in 119,3 točkami, žal sta brez finala ostala Žiga Jelar na 40. in Domen Prevc na 45. mestu.

V finalni seriji je Lanišek skočil 126 metrov, 234,8 točk pa je bilo dovolj za končno 17. mesto. S petega mesta je s 138.5 metri napadel Marius Lindvik, Norvežanov zbir 274,9 točk pa je bil na koncu nedosegljiv za vse. Najbolj se mu je približal prav Zajc s 136 metri in 271,7 točkami, tretje mesto je zadržal Granerud s 136.5 metri in 270,5 točkami.

V skupnem seštevku pri moških je bil najboljši Poljak Pawel Wasek s 329 točkami, sledita pa mu Avstrijec Stefan Kraft s 305 točkami s štirih tekem in Lindvik s 300 točkami. Ta je dobil vse tri tekme, na katerih je nastopil. Zajc, ki je nastopil le na zadnjih treh tekmah, je kot najboljši Slovenec 24. s 110 točkami.

V nedeljo se bo poletna velika nagrada zaključila s tekmo mešanih ekip.