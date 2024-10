Nemki tekma v Klingenthalu, Nika Vodan 12.

Klingenthal je najboljšim skakalkam ponudil oblačno vreme za finalno posamično preizkušnjo letošnje poletne velike nagrade. Po prvi seriji je bila od Slovenk najvišje Nika Vodan s 125,5 metri in 103,7 točkami na 11. mestu, Nika Prevc je s 119 metri in 93,8 točkami zasedala 18. mesto, Tina Erzar je bila s 110,5 metri in 87,2 točkami 24., Ema Klinec pa je finale ujela s 103,5 metri in 76,9 točkami na 27. mestu. Za eno mesto je točke na 31. mestu zgrešila Ajda Košnjek.

Po prvi seriji je vodila zmagovalka kvalifikacij, Norvežanka Eirin Maria Kvandal, s 134 metri in 128,9 točkami pred domačinko Schmid s 135 metri in 126,4 točkami, tretja je bila Japonka Juki Ito s 133 metri in 123,5 točkami, je zapisala Smučarska zveza Slovenije (SZS).

V finalni seriji je Klinec s 117 metri in 174,6 točkami napredovala na 23. mesto, štiri mesta je pridobila tudi Erzar s 121,5 metri in 182,7 točkami za končno 20. mesto. Precej težav po netočnem odskoku je v finalu v zraku imela Prevc, ki je s 115,5 metri in 181,2 točkami poletno sezono končala z 21. mestom.

Najboljša Slovenka je bila tako Vodan, ki je v finalu pristala pri 124 metrih, z 213,0 točkami pa je zasedla končno 12. mesto. Zmage se je s 127 metri razveselila Schmid z 253,6 točkami, 13 točk je zaostala Kvandal s 126 metri, 17,8 točk pa na tretjem mestu Ito, ki je skočila 124 metrov.

V skupnem seštevku je zmagala Italijanka Lara Malsiner pred rojakinjo Anniko Sieff in Japonko Saro Takanaši, ki je za sedem točk prehitela najboljšo Slovenko Klinec. Nika Prevc je skupno končala na sedmem mestu.

V nedeljo bo zastor nad poletno sezono v Klingenthalu padel z mešano ekipno tekmo.