Žiga Jelar po stresnih trenutkih in odvrženem nahrbtniku spet začutil iskrico

"Enostavno se letos stvari niso sestavile, kot sem si želel. Preveč je bilo iskanja pravih materialov. Potem so vse te spremembe prinesle negotovost in načele samozavest. Težko je," tako je še v Planici ob zaključku svetovnega pokala vidno razočaran govoril Žiga Jelar.

Njegov obraz je odražal frustracijo in utrujenost, saj pretekla sezona ni šla po načrtih. Na le dveh prizoriščih je skočil med dobitnike točk, vendar brez presežkov.

Foto: www.alesfevzer.com

Danes pa je njegov izraz povsem drugačen. Zakaj? "Spet sem začel uživati. Štartali smo s točke nič. Resetirali smo počep, razbili vse stare občutke iz pretekle zime. Moram reči, da sem po posameznih ciklih pripravljalnega obdobja nekaj naredil in sem spet samozavestnejši. Spet uživam v skokih. Verjamem, da bo s takšnim tempom v zadnjih dveh mesecih pot prava," odgovarja Jelar.

"Vesel sem, da je bila lanska sezona lepa šola in lekcija"

Večkrat smo lahko od skakalcev že slišali, da so začeli na novo postavljati počep in je bilo to za marsikoga psihološko naporno. Žiga pa je vesel, da je ta korak naredil pred začetkom pripravljalnega obdobja: "Dobro je bilo, ker se je začelo z novo sezono. V pripravljalnem obdobju greš prvič na skakalnico. Da se to denimo ne dogaja denimo zdaj, ko imam bazo že zakoreninjeno v sebi. Vzorci napak se ponavaljajo in ni odstopanj. Vesel sem, da je bila lanska sezona lepa šola in lekcija. Predvsem sem zadovoljen in srečen, da se mi je to zgodilo, ker sem se naučil marsikaj novega, kako pristopiti k stvarem in uživati v skokih."

Tako se je leta 2022 veselil malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov. Foto: Aleš Fevžer

A brez dodatnih izzivov ni šlo. Proizvajalec smuči Fluge je zaprl vrata, kar je številne skakalce, vključno z Jelarjem in Timijem Zajcem, pustilo brez glavnega dela opreme. Medtem ko je Zajc našel rešitev pri Slatnarju, se je Jelar odločil za Van Deer: "Po tistem, kar sem izvedel konec sezone, da je tudi Fluge delal celotno serijo smuči z napako, sem bil kar jezen. Najboljše smuči sem namreč lani zlomil. Takrat sem že razmišljal o tem, da bom testiral nove. To je bila le še pika na i, ker tu ni bilo več možnosti. Tik pred Hinzebachom (ob koncu septembra, op. a.) sem dobil Van Deer smuči. Prej sem skakal s Slatnarjevimi in poizkušal različne modele. Nekako sem se bolj ujel s smučmi Van Deer in bom šel z njimi v zimo."

"Predvsem bi rad užival v tistem, kar je Žiga začel pri štirih letih in pol"

In koliko časa skakalci ponavadi potrebujejo, da se ujamejo s smučmi glede na to, da bo vsega dva meseca skakal z njimi do začetka zimske sezone? "Da najdeš smučko, na kateri se dobro počutiš, se lahko zgodi že pri drugem, tretjem skoku. Da boš našel tiste nianse, ki odločajo v vrhunskem športu, pa lahko traja dolgo, lahko pa se ti mozaik hitro sestavi. Nekaj skokov moram opraviti še na veliki skakalnici, da začutim smučko, kako deluje. Iz tistega moram izhajati in slediti najboljši možnosti dane smuči," je razložil.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred lansko sezono je bil Jelar zelo optimističen in napovedoval visoke uvrstitve, a realnost je bila drugačna. Čeprav je pred tem sezono končal na 17. mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, ni dosegel pričakovanj. Leto prej je denimo osvojil celo mali kristalni globus v poletih, zaradi česar je imel realno osnovo, da si želi višje.

O tem, ali se bo nove sezone lotil kaj drugače, z drugačnimi pričakovanji, je za konec še povedal: "Mislim, da sem se je že lotil v samih pripravljalnih. Po vseh stresnih trenutkih, nahrbtniku, ki sem ga nosil, sem moral dobiti iskrico. Da ko pridem na skakalnico, spet lebdim. To sem nekajkrat zelo dobro občutil, kako je lebdeti v zraku. S tem bi šel rad naprej. Rad bi ostal miren. Vemo, kako bo, če se bodo stvari sestavile. Želim biti konstanten član prve ekipe. Predvsem bi rad užival v tistem, kar je Žiga začel pri štirih letih in pol."