Pred smučarskimi skakalkami je še dober mesec do začetka nove sezone svetovnega pokala, ki ga bodo odprle 22. novembra v Lillehammerju. Poletne priprave so končane, Ema Klinec je v tej sezoni velike nagrade nastopila na petih tekmah. Začelo se je z zmago v Courchevelu, pozneje pa ji, kot pravi, na tekmah ni uspelo prikazati tako dobrih skokov kot na treningu: vknjižila je deseto, sedmo, osmo in 23. mesto.

"Tak čas smo bili večkrat tudi 30 točk pred konkurenco, pozimi pa ni steklo"

"Čez poletje sem na treningih prikazala veliko dobrih skokov, na tekmah pa ni vedno steklo. Vesela pa sem, da sem v Courchevelu tudi na tekmi dokazala, da sem z dobrimi skoki lahko v vrhu. To je tisto, na čemer lahko gradim. Nekatere stvari pa bo treba popraviti, ker skakati znamo, a bo to treba pokazati na tekmah," je novinarjem ob predstavitvi reprezentanc dejala 26-letnica, ki se je podpisala pod edine slovenske stopničke na grand prixu to poletje.

"Kot skakalec oziroma športnik je vedno lepo videti čim manjšo številko ob svojem imenu v razvrstitvi, to je dejstvo. A rekla bom raje, da počakajmo na zimo, saj vemo, da smo bili tak čas velikokrat tudi po 30 točk pred konkurenco, potem pa pozimi nismo bili tam, kjer smo želeli," ne želi ustvarjati panike.

Že med zimo kontaktirala Slatnarja

Znova bo skakala na Slatnarjevih smučeh. Foto: Reuters Že med zimo je začela delati v smeri, da se s Fischerjevih smuči vrne na Slatnarjeve.

"O konkretnih razlogih za to ne želim govoriti. Sem pa že med zimo poklicala Petra, ukrepala sem čim prej, da bi lahko že novo sezono čim prej začela z novo smučko. Zgodaj sva bila nekako dogovorjena, vse je lepo potekalo, držal se je tistega, kar sem ga prosila. S smučmi sem zelo zadovoljna."

"Trenutno se mi zdi, da še FIS sama točno ne ve"

Manj zadovoljna pa je s stalnimi spremembami pravil pri opremi. Teh je po njenih besedah tudi letos preveč, predvsem pa niso dorečena.

"Trenutno se mi zdi, da še FIS (Mednarodna smučarska zveza, op. a.) sama točno ne ve. Mi smo imeli drese povsem lepo narejene, popravljene, pa so jih zavrnili. Če ti tik pred tekmo rečejo, da tega ne smeš uporabljati, dresa pa si navajen in si mislil, da ga boš lahko, je težko. To mi res ni všeč, ampak to je šport, v katerem se je treba prilagoditi, in tudi mi se bomo. Največji izziv so kroji, pri katerih je veliko pravil. Če bodo za vse enaka, potem bo v redu," pravi 13. skakalka lanske zime.

Največji izziv pred novo sezono so nova pravila za drese. Foto: Sportida

Tepeševa filozofija ji ustreza

V novo sezono bo vstopila z novim glavnem trenerjem. Zorana Zupančiča je nasledil Jurij Tepeš. "Jurij je zelo zagnan, veliko stvari zna, za katere prej nisem vedela. Na primer odlično tudi šiva, kar nam je prišlo kar prav. Njegova filozofija skakanja in njegovo razmišljanje mi ustrezata. Mislim, da smo na treningih dobro skakali, na tekmah nam res še ni steklo, a upam, da bo pozimi drugače."

O rezultatskih ciljih predolimpijske sezone, ki prinaša tudi nordijsko svetovno prvenstvo, ne želi govoriti na glas. "Ko sem razmišljala o lanski in tej sezoni, sem si rekla, da bom zdaj res osredotočena nase in na svoj proces. Dokazala sem že, da sem z dobrimi skoki lahko pri vrhu, si pa nekih pritiskov nase ne bom več nalagala. Če bom na tekmi potegnila maksimum in bom peta, bom zadovoljna, če pa bom peta, pa ne bom potegnila maksimuma, pa ne bom zadovoljna," je sklenila Klinec, ki jo prve preizkušnje svetovnega pokala čakajo od 22. novembra v Lillehammerju.