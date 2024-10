Anže Lanišek si želi nadaljevati tam, kjer je bil pred poškodbo

Dober mesec je do začetka nove sezone smučarskih skokov, v kateri bo med glavnimi slovenskimi aduti za vidnejša mesta spet Anže Lanišek. Vesel je, da je januarska poškodba kolena zgodovina in z optimizmom zre proti prihajajoči zimi, v kateri ima dva osrednja cilja. Dotaknil se je tudi prihodnosti smučarskih skokov, predvsem pa upa, da bodo odgovorni naredili odločnejši korak naprej.

V pretekli sezoni je Anžetu Lanišku poškodba kolena na treningu v Planici konec januarja prekrižala načrte. Pred tem je bil v odlični formi, kar je pokazal na novoletni turneji z zmago v Garmisch-Partenkirchnu in tretjim mestom v Bischofshofnu. Skupno je bil na petem mestu v razvrstitvi za zlatega orla. V Zakopanah je bil pred nesrečnim dogodkom prav tako tretji na odru za zmagovalce, kar je bil dober obet za svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu in zadnja meseca sezone.

Po rehabilitaciji se je ekspresno hitro vrnil v tekmovalni pogon in začel skakati že na norveški RAW Air turneji ter bil del karavane vse do konca sezone, ko se je v Planici upokojil moštveni kolega Peter Prevc.

"Zagotovo je bilo drugače začeti letošnje priprave brez njega. Naš kapetan je bil, odkar se spomnim. Vedno je bil zraven. Če ne najboljši, najizkušenejši. Drugače je. Ni pa nam slabo," se je na začetek priprav na sezono 2024/25 in odsotnost Petra Prevca navezal Lanišek. Na vprašanje, ali je on kot najizkušenejši prevzel kapetanski trak, odgovarja: "Nihče ga ni prevzel. Vseh šest ga je. Vsak mora prinesti svoj delež. Pero je le Pero."

Spregovoril o tem, kje je naredil največji napredek

Vesel je, da v letošnjem pripravljalnem obdobju ni imel težav in je vse potekalo po začrtanem programu. "Dobro sem se počutil in užival v skokih. V Hinzenbachu sem prvo tekmo dobro oddelal. Pri drugi sem imel nekaj smole pri doskoku. Če bi normalno pristal, bi bil tudi tam med top pet ali top šest. V Klingenthalu ni bilo vse najboljše. Skoki niso bili najboljši. Nič narobe. Imamo še kar nekaj časa. Sproščen grem v zimo," se je dotaknil zadnjih dveh tekem poletnega grand prixa, ki sta bili konec septembra oziroma v začetku oktobra.

Poleti je trdo delal, da bo v zimo vstopil optimalno fizično pripravljen. Foto: Aleš Fevžer

"Fizično sem zelo dobro pripravljen. Nimam nobenih težav. V glavi pa je treba vseskozi delati. Lani sem lepo stopnjeval. Zgodilo se je, kar se je zgodilo. Začetek sezone res ni bil popoln. Mučen je bil do Garmisch-Partenkirchna. Sicer sem že v Klingenthalu nekaj nakazal, vendar še ni bilo to to. V Garmischu sem se nato sprostil. Želim si nadaljevati tam, kjer sem ostal pred poškodbo," se je navezal na dobre občutke iz lanske sezone, ki bi jih rad nadgradil v letošnji.

In kje je letos v poletnem obdobju naredil največji napredek? "Najbolj to, da skušam čim bolj uživati v skokih in se ne obremenjevati z malenkostmi. Včasih misliš, da v določenem trenutku nekaj veliko pomeni, na koncu pa vidiš, da ne igra velike vloge. Tu sem naredil največji napredek," odgovarja.

Prepustiti se moram in iti s tokom

Za naslednji dober mesec pred prvo postojanko nove sezone v Lillehammerju, kjer bodo kolesja zavrteli 22. novembra, si želi ohraniti sproščenost in se ne obremenjevati z nepotrebnimi stvarmi.

Foto: STA

"Moram reči, da sem samozavesten. Skoki so šport občutkov. Na njih je treba graditi. Ni mi treba odkrivati tople vode. Prepustiti se moram in iti s tokom. Rezultatsko gledano sta moja cilja novoletna turneja in nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu," je spregovoril o ciljih.

Razumljivo si želi dobro nastopiti tudi na domači postojanki v Planici na Letalnici bratov Gorišek, kjer je vsako leto izjemno vzdušje ob koncu sezone. Želi pa si tudi, da bi skakalci vendarle lahko dlje leteli, saj je rekord na vseh svetovnih letalnicah star že sedem let in pol. Stefan Kraft je v Vikersundu poletel 253,5 metra.

Marsikaj se govori, a sprememb ne vidi

Zato pa smo lahko letos videli poseben polet Japonca Rjojuja Kobajašija, ki je v smučarskem središču Hlidarfjall na severu Islandije na prav posebej pripravljeni letalnici poletel do rekordne znamke 291 metrov, s čimer je za kar 37,5 metra preletel dosedanji svetovni rekord avstrijskega zvezdnika. O tem, kako je Lanišek pospremil ta polet, je povedal: "Zelo sem bil zadovoljen, ker so šli smučarski skoki s tem dva koraka naprej. Tega enega delamo že od leta 2015. Devet let se ni še nič spremenilo. Peter Prevc je takrat postavil svetovni rekord 250 metrov. Tri leta in pol smo pridobili v tem času in še to leta 2017. V zadnjih letih ne pomnim skokov prek 250 metrov. Hvala bogu, da je bil interes njegovih pokroviteljev in da je imel dosti poguma za tak podvig." Upa, da bodo pri FIS naredili korak naprej. Foto: STA

Ob vprašanju, ali je to brca za Mednarodno smučarsko zvezo FIS, izpostavlja: "Upam, da je. Da bodo začeli nekaj delati. Marsikaj se že govori nekaj let. Sam ne vidim spremembe. Zdi se mi, da gremo prej deset korakov nazaj. Že glede opreme se marsikaj spomnimo, nakar moramo to prekiniti, ker ni dovolj ramp na skakalnicah. Čar tega je, da imaš čim manj hitrosti in skočiš čim dlje. Ne pa, da moraš iti s tromeje v Planici, da boš skočil. Da pridobiš na hitrosti v zraku, ne pa, da jo izgubljaš."

"Karkoli se spomnimo, rečemo, povedo, da so se oni spomnili. A se niso, ker je dal nekdo drug predlog. Ampak dobro. To še sprejmem. Imamo določene sestanke, ampak niso daleč pripeljali. To je vprašanje za odgovorne, ki peljejo ta šport naprej, kaj in kako mislijo. Vprašajte Sandra Pertileja," pa je še povedal, koliko so slišani skakalci oziroma koliko besede imajo pri vsem – glede opreme in ostalih stvari.