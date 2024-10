Na poljskem državnem prvenstvu v smučarskih skokih v poletnem delu sezone je prišlo do velikega presenečenja. Na skakalnici v Zakopanah je prvo mesto osvojil manj znani 19-letni Klemens Joniak. Najstnik, ki skače na smučeh slovenskega proizvajalca Petra Slatnarja, je s skokoma, dolgima 104,5 in 102 metra, ugnal konkurenco in prvič v karieri osvojil naslov državnega prvaka. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala Paweł Wąsek, ki je zasedel drugo mesto, in izkušeni Dawid Kubacki, ki je končal kot tretji.