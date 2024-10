Kraft: Takšna sezona se ne more zgoditi vsakič

Stefan Kraft je bil prejšnjo zimo prvo ime smučarskih skokov. Osvojil je še tretji veliki kristalni globus v karieri za skupno zmago v svetovnem pokalu, 13 posamičnih zmag in tudi zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v poletih ter srebrno z ekipo. Kot je 31-letni Salzburžan dejal v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA, se zaveda, da bo težko ponoviti izjemne dosežke. "Tega se dobro zavedam. Že tretjič sem osvojil kristalni globus in pogosto opažam, da leto za tem sezona ni lahka. Vsi te lovijo, ker si bil številka 1, vsi te bodo merili po lanskih dosežkih."

Stefan Kraft Foto: Guliverimage "Takšna sezona se ne more zgoditi vsakič," je dejal Kraft, ki je kljub temu naredil vse, kar je lahko, pravi: "Seveda si želim spet biti med najboljšimi skakalci in povsod v ospredju, o tem ni dvoma." Od skokov je imel "poletje, kot ga še ni bilo". Le dva dneva je ocenil za nekoliko slabša, v Hinzenbachu, na skakalnici, ki mu ravno ne leži. Kot je dodal Kraft, mu je ustrezalo tudi to, da ni med pripravami prišlo do spreminjanja materiala zaradi naknadnih sprememb predpisov.

"Dobro premisliti, katero obleko boste poslali na čipiranje"

"To je zelo lepo, še posebej, če je za teboj dobra zima. Pogosto se mi je zgodilo, da je bilo potem treba vse spremeniti. Ker lani ni bilo težav, sem bil letos manj na skakalnicah." Novost v prihajajoči zimi svetovnega pokala je omejitev oblek na deset na sezono za tekmovanja. A Krafta to sploh ne moti. "Vsekakor morate dobro premisliti, katero obleko boste poslali na čipiranje. Z njo boste morali preživeti kar nekaj časa. Mislim pa, da je dobro, da se obleka označi vnaprej, da se dosledno držijo predpisov."

Fizično Kraft, ki je imel lani občasno bolečine v hrbtu, v pripravah na novo sezono ni imel težav: "Nikoli mi ni bilo treba izpustiti treninga in nikoli nisem bil bolan." Njegovi glavni cilji so vezani na novoletno turnejo in svetovno prvenstvo v Trondheimu. "Na turneji sem lani s tretjim mestom deloval bolje," je dejal Kraft, ki je doslej enkrat v karieri (2015) osvojil zlatega orla. "Če bom šel domov s svetovnega prvenstva brez medalje, bom nesrečen." Zmago na novoletni turneji je kot glavni cilj napovedal tudi glavni trener Andreasa Widhölzl, ki je svoje varovance poleti odpeljal na trening na vsa štiri prizorišča.