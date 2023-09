Olimpijske igre v Sloveniji? Stekli prvi pogovori.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska Koroška in Slovenija o kandidaturi za ZOI 2034

Ideja o skupni kandidaturi Avstrije, Italije in Slovenije za organizacijo zimskih olimpijskih iger se je pojavila že nekajkrat. Italija bo čez tri leta sama gostila zimske igre, je pa zdaj vzklika ideja o skupni kandidaturi avstrijske dežele Koroške in Slovenije. O tem so se ta ponedeljek pogovarjali na srečanju v Celovcu.