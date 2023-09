Odločitev krovne zveze zanetila "upor" med smučarskimi zvezdniki

Upravni odbor FIS v naslednji sezoni želi v spored svetovnega pokala uvesti ekipno kombinacijo, disciplino, v kateri se bosta reprezentanci pomerili z enim specialistom za hitre discipline in enim specialistom za tehnične discipline. Njuna časa se bosta seštela, nato pa bo vsak od smučarjev prejel polovico osvojenih točk za uvrstitev v svetovnem pokalu. Ravno točkovanje, ki bi se štelo v seštevek svetovnega pokala, pa je med alpskimi smučarji postalo kamen spotike.

Pod pismo, ki nasprotuje takšni delitvi točk, so se med drugim podpisali Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin, Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde in ostali najboljši na svetu. Ti menijo, da je nepravično na takšen način osvajati točke za posamično uvrstitev v svetovnem pokalu, saj je v svetovnem pokalu ogromno smučarjev, ki v reprezentancah nimajo specialista za hitre tehnične discipline. Med njimi so med drugim Petra Vlhova, dvakratna svetovna prvakinja v slalomu, pa Grk AJ Ginnis in Britanec David Ryding. "Smučanje je individualen šport in ne bi se smelo zgoditi, da bi bile točke z ekipne tekme lahko odločilne za zmago v posamičnem vrstnem redu smuka ali slaloma," je ob tem dejal Švicar Daniel Yule, ki je z ostalimi smučarji izrazil mnenje, da bi se morebitne osvojene točke štele le v skupni seštevek pokala narodov.

Pri Fisu so se odločili, da bo ekipna kombinacija prihodnjo zimo prvič uvrščena v svetovni pokal. Moška premiera naj bi se odvila januarja v Kitzbühelu, ženske pa se bodo za točke v tej disciplini prvič pomerile februarja v Crans Montani, dokončna odločitev o točkovanju ekipne kombinacije pa naj bi padla v naslednjih dneh. Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo sicer že tradicionalno začela konec oktobra s slalomom v Söldnu.

