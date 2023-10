Slovenska smučarka: Spremembe so bile težje, kot sem pričakovala

Alpski smučarji in smučarke odštevajo dni do prve tekme svetovnega pokala, ki se bo prihodnji konec tedna tradicionalno začel z veleslaloma v Söldnu. Najprej bodo na delu dekleta, med drugim Ana Bucik. "Moram priznati, da se veselim začetka sezone. Izkušnje iz preteklih sezon bodo zagotovo letos več kot dobrodošle. Tako dobre kot slabe stvari poskušam črpati za delo za naprej, vse obrniti v svoj prid in se iz tega nekaj naučiti. Fizično se počutim odlično, nimam nobenih težav, tako da sem pripravljena na novo obdobje. Je pa ta prva tekma v Söldnu vedno zelo specifična," je pred začetkom sezone dejala izkušena slovenska smučarka, ki je lansko tekmovalno obdobje končala med najboljšo veleslalomsko petnajsterico, še višje je posegla v slalomu, kjer je bila v skupnem seštevku discipline osma.

Foto: Reuters

Na kaj bo stavila letos? "Trenutno je veleslalom v prednosti, a smo z ekipo stvari zastavili tako, da je vse v skladu z našim načrtom. Veleslalom je le naša prva preizkušnja, zato je prav, da tempiram formo že za ta prvi konec tedna. V tem poletju je za mano kar veliko sprememb, z izjemo serviserja sem povsem zamenjala ekipo. Moram priznati, da sem potrebovala kar nekaj časa, da sem se na vse skupaj navadila. Poskušam slediti svojemu ritmu, temu, kar sem počela že prej, osredotočena sem nase, ker je na koncu pomembno le to, ne glede na to, kdo je okoli tebe," je prepričana Bucikova.

Spremembe v ekipi

Ta je v novo sezono vstopila pod vodstvom novega trenerja Grege Koštomaja, ob slovesu Tine Robnik pa zdaj ekipo tvori s povratnico po poškodbi Andrejo Slokar. "Te spremembe so bile težje, kot sem pričakovala na začetku. A tudi novi pogledi in informacije so lahko dobrodošli. Iz vsega tega bom poskušala izvleči še tisto nekaj več, kar mi je lani zmanjkalo za rezultatsko piko na i. Vsak dan do te prve tekme smo poskušali maksimalno izkoristiti, pogoji niso vedno optimalni, zato je pomembno, da vsak dan, ko je možnost, to izkoristim," je prepričana.

Slovenska ženska zasedba za Sölden Foto: Boštjan Podlogar/STA

Tudi letos je slovenska reprezentanca del priprav opravila na južni polobli. "S pripravami sem zadovoljna, ko smo smučali, smo imeli dobre dni na snegu, kar je zelo pomembno. Mislim, da sem v veleslalomu naredila kar nekaj dobrih zavojev, tako da se lahko počutim samozavestno za začetek sezone v Söldnu. Na zadnjih treningih bom poskušala izpeljati še čim več tekmovalnih voženj. Kar zadeva slalom, mi še malce manjka, do prve slalomske tekme je sicer še nekoliko več časa, tako da me čaka še kar nekaj dela," je povedala in dodala: "Treningi na ledenikih so bili kar izziv, ni bilo najlažje. Veliko dni smo bili primorani ostati spodaj, ker pogoji res niso bili najboljši. Kar zadeva samo delo, pa so bili pogoji odlični, preizkusili smo veliko različnih terenov in podlag. Tudi tam sem dobila potrebno mirnost za to sezono," je še povedala Bucikova.

"Svojih pričakovanj nikoli ne skrivam," pravi Ana Bucik. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Do zdaj je v svetovnem pokalu enkrat stala na stopničkah, januarja 2018 je bila tretja na alpski kombinaciji v Lenzerheideju. V slalomu je bila do zdaj enkrat četrta, dvakrat peta, v veleslalomu je bila najvišje letos januarja, ko je bila v Kranjski Gori osma. "Svojih pričakovanj nikoli ne skrivam. Vsekakor si želim nadgraditi lansko sezono, verjamem, da jo lahko, sploh v veleslalomu se mi trenutno zdi, da je bilo že lani ogromno prostora za napredek. V slalomu sem bila že res tako visoko, da štejejo le še malenkosti. Tu bom poskušala narediti tisti korak naprej, da se bo to zgodilo. Zagotovo pa si že končno želim tudi teh stopničk," je dodala Primorka, ki bistvenih sprememb pri konkurenci v boju za najvišja mesta na čelu z Američanko Mikaelo Shiffrin ne pričakuje.

"Tu je nekaj deklet, ki so v zadnjih letih res konstantno na vrhu, tako da nekih velikih sprememb na vrhu ne pričakujemo. So pa vedno tu dekleta, ki jih poskušaš premagati, in vse si prizadevamo za to, da se bo to zgodilo."

