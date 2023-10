Slovenska moška ekipa za hitre discipline je v lanski zimi dosegla eno samo uvrstitev v prvo deseterico, a sta Martin Čater in Miha Hrobat odločena, da bo v novi več vrhunskih rezultatov. Sta imela pa v pripravah kar nekaj težav z neugodnim vremenom, tudi jeseni pa pogoji za trening na ledenikih niso najboljši. "Ne vem, kje bomo trenirali. Plan je Pitztal in potem Zermatt, a Pitztal je videti zelo slab."

Miha Hrobat in Martin Čater sta odločena, da v novi sezoni dosežeta več. Foto: AP / Guliverimage Minula zima za slovenske smučarje v hitrih disciplinah ni bila najuspešnejša. V smuku sta točke osvojila samo Miha Hrobat, ki je bil 29. v končnem seštevku te discipline (pet uvrstitev med dobitnike točk), in Martin Čater na 42. mestu (pet uvrstitev med 21. in 26. mestom). Še nekaj manj točk pa sta zbrala v superveleslalomu. Pa vendarle: Hrobat je dosegel uvrstitev kariere, ko je bil na smuku v Kitzbühelu sedmi. Čater se iz prejšnjih sezon lahko pohvali s štirimi smukaškimi uvrstitvami v prvo deseterico, tudi z zmago iz Val d¨Isera 2020. Zato oba še toliko bolj trdo delata, da bi v novi sezono vendarle unovčila svoj talent.

Hrobat: Želim si več konstantnosti

Miha Hrobat Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Načeloma je bila moja najboljša sezona, a to še ni to, kar jaz želim, hočem. Želim si več konstantnosti, da ni teh velikih preskokov med sedmim in 30. mestom, da bom bližje deseterici na vsaki tekmi. Pa mogoče še kakšna stopnička višje," mesec dni pred prvo tekmo nove tekmovalne zime (11. in 12. novembra v Zermattu, če ne bosta smuka odpadla tako kot lani) zatrjuje Hrobat. Podobno tudi Čater: "Lani je bilo nekaj rezultatov med 30, a to ni tisto, kar bi si želel. Tisti preboj nazaj med 30 in potem neka dobra mesta, mogoče je spet čas, da posežem po najboljših mestih. Vse delamo za to. Upam, da se naredi ta preobrat."

Čater: Ni še tiste hitrosti

Martin Čater Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Ne vem, kaj naj pričakujem od Zermatta, upam, da bodo tekmo izpeljali. Sicer pa začetek v Ameriki. Imamo pa še nekaj dela, a upam, da vse naredimo do prve tekme in gremo lahko nato na tekmo suvereni," se je proti začetku svoje 11. sezone v svetovnem pokalu uzrl Čater. Tri tekme v Beaver Creeku bodo med 1. in 3. decembrom (dva smuka in en superveleslalom). Ko 30-letnik govori, da imajo še nekaj dela, pri tem misli na: "Še iščem nastavitve. Smučanje je videti zelo dobro, ni pa še tiste hitrosti, ki bi jo želel. Moram preizkusiti še par različnih modelov smuči. Na nekih podlagah je dobro, na drugih slabše. Tukaj se še malo lovim. Tehnično je smučanje videti dobro, treba je dobiti hitrost in samozavest."

O pripravah v Čilu: Če ni bil sneg, je bil pa veter

Razlog, da so v zaostanku, pa tiči v vremenu. V Čilu so sicer bili pet tednov, a: "Če ni bil sneg, je bil pa veter. V teh petih tednih smo pričakovali malenkost več. Sicer smo v zadnjih dveh tednih kar nekaj naredili, a kak dan več bi še potrebovali." Zato tudi dve leti mlajši Hrobat, ko vprašamo, kakšno je bilo poletje, pravi: "Več ali manj sem bil v Črnučah v fitnesu in v bližnjih gozdovih in na stadionih. Bili smo tudi nekaj časa v Čilu, letos pet tednov. Bilo je malo 'na pol'. Zadnjih deset dni je bilo zelo dobrih, prej pa bolj tako tako, saj smo imeli težave s snegom in vetrom. A pride tako, cel smukaški svet je imel iste pogoje, bomo naredili, kar še moramo, pred prvimi tekmami v Evropi."

O pripravah v Evropi: Ledeniki so res videti slabo

Težava pa je, da so v Evropi razmere na ledenikih vse slabše. "Ledeniki v Evropi so res videti slabo. Tudi zdaj, ko gremo v jesen, ne vem, kje bomo trenirali. Plan je Pitztal in potem Zermatt, a Pitztal je videti zelo slab in mislim, da bomo šli tja samo na veleslalom in mogoče potem v Zermatt za kak dan več. Upam, da bomo lahko trenirali na progi za svetovni pokal," je bil kar nekoliko zaskrbljeno slišati Čater. Še dobro, da imata zdaj oba že kar precej izkušenj. Hrobat zato pove: "Ko je postal sneg v Čilu zahtevnejši, sem dobil nazaj tiste stare občutke. Zdaj sem že malo bolj izkušen, da ne potrebujem veliko časa. Bom rekel, da sem približno tako pripravljen kot lani. V Evropi bom zdaj poskušal narediti še tiste finese."

Edini vidnejši rezultat minule zime: sedmo mesto Hrobata na Streifu Foto: Reuters

V vlogi odgovornega trenerja odslej Gorza

Aleš Gorza Foto: Vid Ponikvar V moški ekipi za hitre discipline je pred novo sezono prišlo do spremembe. Vlogo glavnega trenerja je prevzel Aleš Gorza. Grega Koštomaj je odslej odgovorni trener ženske ekipe za tehnične discipline. "Aleš je bil že prejšnja leta z nami. Se vsi dobro poznamo. Dobro smo že delali, dobro se razumemo med sabo. Delo poteka podobno kot prejšnja leta. Mogoča je kakšna manjša sprememba, a nič dramatičnega," je o trenerski spremembi povedal Hrobat. Čatar pa dodal: "Kar se tiče programa, načrta, je približno enak. Ne moreš narediti revolucije. So pa pristopi malo drugačni. Vsak trener ima svoje zadeve. Zaenkrat je vse videti v redu. Bomo videli v sezoni, jaz mislim, da dobro delamo. Na koncu je pomemben samo rezultat."

Ob Čatru in Hrobatu bo tudi v novi sezoni v ekipi za hitre discipline samo še 24-letni Nejc Naraločnik, ki pa prve točke v svetovnem pokalu še čaka. Boštjan Kline bo po lanski poškodbi golenice in zapletih, ki so sledili, očitno izpustil še drugo tekmovalno sezono zapored. A kot nam je dejal pred dnevi, se je letos poleti kost končno začela celiti.