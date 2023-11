Pričakovano: Ilka pod Matterhornom ostala brez tekme

Zaradi močnega vetra so prvega od dveh smukov alpskih smučark pod Matterhornom najprej prestavili iz 11.45 na 12.30, saj žičnic zjutraj niso mogli zagnati, da bi smučarke sploh lahko prišle na ledenik. Razmere se niso izboljšale niti do 10. ure in takrat so se odločili, da sobotni smuk odpovedo, kot so prejšnji konec tedna že oba moška. Slovenska prvakinja Ilka Štuhec, ki je imela startno številko 13, je tako ostala brez prve tekme te zime.

Veter je glavna težava. Foto: Guliverimage Od skupno treh predvidenih treningov so smučarke opravile le četrtkovega, pa še tega sta spremljala veter in rahlo sneženje. Nekatere od 65 tekmovalk so imele v spremenljivih pogojih tudi sončno vreme. Ilka Štuhec je na edinem preizkusu proge odpeljala precej zadržano in postavila 35. čas treninga. Precej močnejši veter je bil v soboto dopoldne in že navsezgodaj je postalo jasno, da bodo tekmo težko izpeljali. Nekaj po 10. uri je prišla odločitev, da prvi ženski smuk te zime zaradi premočnega vetra odpovedo.

Pa tako težko čakamo prvi nastop Štuhčeve v novi tekmovalni zimi. Slovenska prvakinja ter svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 je v prejšnji sezoni doživela novo pomlad. Po skoraj štirih letih je decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder za zmagovalke, v svojo zbirko je dodala dve zmagi v svetovnem pokalu in skupno štiri uvrstitve med najboljše tri, na koncu pa je sezono končala kot druga najboljša smukačica sezone.

‼️ Due to the strong wind and the unfavourable forecast for the day today women’s downhill in Zermatt-Cervinia has been cancelled. 💨 #fisalpine pic.twitter.com/8AUeFXYR0l — FIS Alpine (@fisalpine) November 18, 2023

Več let napovedovana in opevana tekma s startom v Švici in ciljem v Italiji, ki je bila letos ob pripravi proge deležna ostrih kritik zaradi posegov težke mehanizacije v ledenik, nikakor ne doživi premiere. Doslej je bilo na ledeniku odpovedanih vseh sedem načrtovanih preizkušenj. Prejšnji teden bi morali na istem prizorišču nastopiti alpski smučarji, a sta bili tekmi zaradi obilice snega in zahtevnih vremenskih razmer odpovedani. Tekme so morali organizatorji odpovedati že lani, a takrat je bil glavni razlog pomanjkanje snega.