Odločitev padla že ob 6.00, smučarke ostale brez zadnjega treninga

Prireditelji ženskega smuka za svetovni pokal na novi progi na ledeniku pod Matterhornom so danes odpovedali zadnji trening pred sobotno in nedeljsko tekmo (11.45). Zaradi močnega vetra in slabe vremenske napovedi so današnje treninge odpovedali že ob šesti uri zjutraj. Bomo sploh dočakali več let napovedano in opevano tekmo s startom v eni in ciljem v drugi državi?

Od skupno treh predvidenih treningov so tekmovalke tako opravile le četrtkovega, ki so ga spremljali veter, rahlo sneženje, nekatere med 65 tekmovalkami pa so imele v spremenljivih pogojih tudi sončno vreme, zato dosežki nikakor niso merodajni.

Blestele so Avstrijke. Najhitrejšo linijo na 2910 metrov dolgi progi s startom v Zermattu v Švici na višini 3505 m nad morjem in ciljem v Cervinii v Italiji na višini 2804 metrov sta ubrali Christina Ager in Emily Schöpf, tretja je bila Nemka Kira Weidle, za njo pa je trening končala Avstrijka Christine Scheyer.

Na novi progi Gran Becca se je predstavila tudi Ilka Štuhec in zasedla 35. mesto. "Smuk sam po sebi ni ravno zahteven, kar ga v bistvu naredi še toliko težjega, ker je treba stvari res izpeljati perfektno," je po treningu ocenila Štuhec.

Napovedi o izvedbi obeh tekem so zaradi vremenskih napovedi tvegane. Več let napovedovana in opevana tekma s startom v eni in ciljem v drugi državi, ki pa je bila letos ob pripravi proge deležna ostrih kritih zaradi posegov težke mehanizacije v ledenik, namreč nikakor ne doživi premiere. Doslej je bilo na ledeniku odpovedanih vseh šest načrtovanih preizkušenj.

