"Radi bi dirkali, a proti vremenu ne moremo nič"

Slovenski smučarji v hitrih disciplinah Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh so po Zermattu neuspešno na prve tekme čakali še v Beaver Creeku. Odpovedali so vseh pet. "Fantje bi radi dirkali, a proti vremenu žal ne moremo storiti nič," sporoča trener slovenske ekipe za hitre discipline Aleš Gorza.

Začetek svetovnega pokala alpskih smučarjev je vse prej kot običajen. Morali bi izpeljati že sedem tekem, pa so eno samo (slalom v Gurglu). Veleslalom v Söldnu je bil prekinjen in odpovedan sredi tekme, vseh pet tekem v hitrih disciplinah je bilo odpovedanih zaradi vetra oziroma sneženja (Zermatt/Cervinia in Beaver Creek). Če odpoved pod Matterhonom ni nikogar zares presenetila (novembra je tam veter nekaj običajnega), pa je v Severni Ameriki vreme tekmovalcem običajno naklonjeno. "Dolgo sem že v svetovnem pokalu, pa se to še ni zgodilo. Res neverjetna smola," je izpostavil trener avstrijske ekipe za hitre discipline Sepp Brunner. "Res velika škoda. Sem smo prišli, da bi imeli tri dobre tekme. Vseeno grem domov z dobrimi občutki, saj smo imeli pred tem dober teden dni treningov v Copper Mountainu," pa je dejal Marco Schwarz, ki je eden redkih smučarjev, ki letos nastopa v vseh disciplinah.

Foto: Guliverimage Prihajajoči konec tedna sta na sporedu veleslalom in slalom v Val d'Iseru, 14., 15. in 16. decembra pa bo superveleslalom in dva smuka gostila Val Gardena na znameniti progi Saslong. Najprej je bil za to prizorišče v Dolomitah načrtovan en smuk, a so še enega dodali kot nadomestilo za Zermatt. Veliko možnosti, da bi nadomestili še katero od preostalih štirih odpadlih tekem, ni (morda bo po ena dodatna v Wengnu in Kvitfjellu).

Slovenski tekmovalci v hitrih disciplinah postajajo že kar nekoliko nestrpni. Že pred sezono so imeli precej težav z iskanjem terenov za dober trening. Na tekmovanjih pod Matterhornom in v Beaver Creeku so uspeli odpeljati le tri treninge (od šestih predvidenih). Novi glavni trener slovenske ekipe za hitre discipline Aleš Gorza sporoča, da razpoloženje v ekipi ostaja dobro: "Fantje bi vsekakor radi dirkali, a proti vremenu žal ne moremo storiti nič. V nedeljo je bilo že zgodaj zjutraj jasno, da superveleslaloma ne bo. Razmeram se je treba prilagoditi. Sedaj resnično upamo, da, ko se vrnemo v Evropo, tekme tam bodo. V Val Gardeni je bilo vedno oziroma vsaj v zadnjih letih lepo vreme in želimo si, da bo tudi letos tako. Da se bo tam tudi sezona za hitre discipline začela."

Nekaj več sreče z vremenom imajo smučarke. Tem sta odpadla le smuka pod Matterhornom, vseh sedem tekem v tehničnih disciplinah pa so uspešno izvedli. Minula dva konca tedna so smučarke tekmovale v Killingtonu v ZDA in v Tremblantu v Kanadi. V Severno Ameriko se svetovni pokal to sezono seli še enkrat, in sicer bodo v Palisades Tahoe v Kaliforniji in v Aspnu v Koloradu konec februarja oziroma v začetku marca (pred Kranjsko Goro) tekmovali v veleslalomu in slalomu.