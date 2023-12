Kako je Lake Louise postal Lake Lindsey

Alpske smučarke ta konec tedna tekmujejo na dveh veleslalomih v Mont Tremblantu v Quebecu. To sta edini dve tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju to sezono v Kanadi. Po treh desetletjih je brez tekem ostal Lake Louise v Alberti, ki je tradicionalno gostil najboljše tekmovalke v hitrih disciplinah zadnji novembrski ali prvi decembrski konec tedna. Tu je svojo prvo zmago od 82 v svetovnem pokalu dosegla Lindsey Vonn. In se pozneje zapisala v zgodovino tega prizorišča. Zakaj? Berite naprej Sportalov nedeljski Skok v športno preteklost.

Lake Louise Foto: Guliverimage Pod idiličnimi zasneženimi gorami in nad turkiznimi jezeri se v Skalnem gorovju sredi narodnega parka Banff nahaja najbolj znano in luksuzno kanadsko smučarsko središče - Lake Louise. Mestece in istoimensko jezero sta bila že v 19. stoletju eni prvih turističnih destinacij v Kanadi, tako v poletnem kot zimskem času. Od leta 1994 pa je Lake Louise gostil tudi ženske tekme svetovnega pokala. Ob ameriškem Vailu je bil prvo prizorišče, ki je začelo redno gostiti tekme svetovnega pokala izven Evrope in je omogočilo, da se sezona v hitrih disciplinah začne že konec novembra. A te zgodbe je zdaj konec. "Ekonomski model za tekme v Lake Louisu je bil že nekaj let zelo zahteven. S številnimi smo se pogovarjali, da bi našli zadostno finančno podporo za organizacijo tekem, a nam je zmanjkalo časa," je letos poleti, ko je Lake Louise tudi uradno izpadel iz koledarja tekem, sporočil predsednik kanadske smučarske zveze Therese Brisson.

Pozimi zamrznjeno jezero Louise pod mogočnimi stenami kanadskega Skalnega gorovja Foto: Guliverimage

"Ni Kitzbühel, a tudi Kitzbühel ni Lake Louise"

Tu so imeli težave z organizacijo tekme kvečjemu zaradi prevelike količine snega. Foto: Guliverimage Razlog je torej v denarju in ne vremenu, ki je zadnja leta takšen izziv za številne prireditelje. V Lake Louisu so v vseh teh letih odpovedali samo štiri tekme, pa še te zaradi prevevelike količine snega. Smuk v Lake Louisu je imel zaradi prenosov v Kanadi in ZDA ter prenosov v večernih terminih v Evropi vselej tudi eno najvišjih gledanosti. Bodo pa poskušali v prihodnje tu organizirati vsaj še moške tekme (te so nazadnje predlani). Kanada tako to zimo gosti samo dva veleslaloma, ta konec tedna na novem prizorišču v Mont Tremlantu. Vsekakor bodo Lake Louise tako tekmovalci kot navijači pogrešali, še nekdanji direktor pokala Hahnenkamm Peter Obernauer je tako dejal: "To je poseben kraj. Ni Kitzbühel in nikoli ne bo. Je pa drugačen. Tekmovalci in člani ekip vsi bivajo v istem izjemnem hotelu. Lokacija je osupljivo lepa. Nobeno drugo prizorišče v tem času leta ne more organizirati smuka. Ni Kitzbühel, a tudi Kitzbühel ni Lake Louise."

Lake Louise uspešen tudi za slovenske smučarke

Ilka Štuhec je leta 2016 dobila obe smukaški tekmi. Foto: Sportida Ilka Štuhec, na superveleslalomu pa je bila peta. Pravzaprav sta bili ti dve zmagi sploh prvi uvrstitvi Mariborčanke na zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu. Pred letom dni, ko se je vrnila med najboljše, pa je Štuhčeva obe smukaški tekmi končala na petem mestu. Eno zmago ima iz Lake Louisa tudi Tina Maze, leta 2014 jo je osvojila na smuku (na superveleslalomu je bila tretja). Svojo edino zmago v svetovnem pokalu je na superveleslalomu prav na tem prizorišču dosegla Mojca Suhadolc (1999). Decembra 2016 je oba smuka v Lake Louisu dobila, na superveleslalomu pa je bila peta. Pravzaprav sta bili ti dve zmagi sploh prvi uvrstitvi Mariborčanke na zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu. Pred letom dni, ko se je vrnila med najboljše, pa je Štuhčeva obe smukaški tekmi končala na petem mestu. Eno zmago ima iz Lake Louisa tudi, leta 2014 jo je osvojila na smuku (na superveleslalomu je bila tretja). Svojo edino zmago v svetovnem pokalu je na superveleslalomu prav na tem prizorišču dosegla(1999).

Olimpijski smuk, pa ni nikoli gostil olimpijskih iger

Lake Louise Foto: Reuters Tekmo v Lake Louisu so pogosto imenovali "olimpijski smuk", a pravzaprav proga na jugozahodnem pobočju gore Whitehorn ni nikoli gostila olimpijskih iger (na igrah v Calgaryju 1988 so smučarji tekmovali v Nakiski). Američan nemških korenin Willy Schaeffler, tudi sam smučar in trener, jo je dizajniral v začetku 60. let 20. stoletja kot del kandidature Banffa za olimpijske igre 1968. A iger Banff ni dobil. Lake Louise je tako do leta 1980 gostil samo nekaj tekem kanadskega prvenstva in FIS tekem.

Leta 1980 se je ponudila priložnost, da nadomestno tekmo za odpadel finale v Chamonixu izpeljejo marca nekje v Severni Ameriki. In z veliko lobiranja je Lake Louise dobil prvo moško tekmo svetovnega pokala. Za pripravo so imeli manj kot 30 dni, premalo pokroviteljev, še naprav za zasneževanje ne. Pri pripravi proge so na pomoč priskočili številni prostovoljci, večinoma starši domačih smučarjev. Ob pomanjkanju namestitev so jih gostili v sicer luksuznem hotelu Chateau Lake Louise na robu jezera, ki je bil sicer takrat zaradi prenove zaprt. Četrtega marca 1980 je tako Kanada vendarle postala pravnomočna članica svetovnega pokala v alpskem smučanju. Prostovoljci so tudi pozneje ostali del tekem v Lake Louisu, še lani jih je pomagalo več kot 400.

Prva zmaga v karieri, nato še 17.

Leta 2004 je prvič zmagala. Foto: Guliverimage Lake Louise se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino ameriških smučarjev. Tu so svoje prve zmage v hitrih disciplinah dosegli Mikaela Shiffrin, Picabo Street in Bodi Miller. Svojo sploh prvo pa je tu dosegla Lindsey Vonn, a to je bil 3. decembra leta 2005, ko je imela 19 let, šele začetek neverjetne zgodbe, ki jo je pozneje na tem smučišču v Alberti spisala ta ameriška smučarka. Tako neverjetna, da so številni Lake Louise (jezero, poimenovano po princesi Louise Caroline, četrti hčerki britanske kraljice Viktorije) preimenovali kar v Lake Lindsey. Tukaj je namreč dosegla kar 18 zmag od skupno 82 v svetovnem pokalu. Še sedemkrat pa je bila med najboljšimi tremi. Torej 25 uvrstitev na stopničke na svojih 44 tekmah v Lake Louisu. V letih 2011, 2012 in 2015 je dobila celo vse tri tekme, torej obe v smuku in eno v superveleslalomu.

Proga v Lake Louisu ni posebej strma ali zahtevna, Vonnova pa je na njej vselej znala najti pravi ritem in izjemno hitrost. Američanka, ki si je vrsto let neuspešno prizadevala za to, da bi ji dovolili nastop na moški smukaški tekmi, je denimo na treningu leta 2012 dosegla najvišjo končno hitrost 136 kilometrov na uro. Takšne hitrosti takrat na tej progi moški niso dosegali. Na tistem treningu je bila sekundo hitrejša že od prve tekmice Marie Höfl Riesch. Leto prej je enega od smukov na tej progi dobila celo 1,95 sekunde pred drugouvrščeno!

Lindsey Vonn v Lake Louisu



Prva tekma: november 2001

Prva zmaga: december 2004

Zadnja zmaga: december 2015

Zadnja tekma: december 2017

Skupaj tekem: 44

Skupaj zmag: 18

Skupaj stopničk: 25

"Ni šlo za popolno vožnjo, ampak za iskanje skrajnosti"

"Rada sem imela nevarnost smukov," pravi Lindsey Vonn. Foto: Guliverimage

Trikrat je v Lake Louisu v enem letu dosegla kar tri zmage. Foto: Guliverimage Pred leti je razlagala, da je to progo res dobro razumela, saj si jo je vizualizirala, še preden je na njej prvič tekmovala v svetovnem pokalu. "To je bila edina tekma, ki so jo v ZDA neposredno prenašali. Ostale smo si lahko pogledali samo posnete na videokasetah. Če se tega še spomnite. To je bila severnoameriška tekma. Čeprav je bila v Kanadi, pa je bila za nas kot domača tekma. Rada sem jo že gledala in si predstavljala, kako vozim po tej progi. Vizualizacija je bila pomemben del moje kariere. Tega sem se naučila že v domačem smučarskem klubu."

Odlično je drsela v položnih delih te proge, saj je vedno našla pravo linijo v ključnih zavojih. Ni je bilo strah preizkusiti nove linije in agresivno napadati zavojev. "Vedno sem se priganjala do skrajnosti. Rada sem imela nevarnost smukov. Nikoli ni šlo za popolno vožnjo, za popolne zavoje, ampak za iskanje skrajnosti. Nisem želela, da bi samo prišla v cilj. Zato sem imela tudi v karieri kar nekaj odstopov." Že od malega, ko je še trenirala v Buck Hillu, kjer je samo 300 višinskih metrov, je šla vselej na progi "na glavo", pravi.

Po najtežji poškodbi prva zmaga spet v Lake Louisu

Osemnajst zmag Foto: Guliverimage Ne le prve zmage, pa trikrat trojček zmag, tu je dosegla tudi prvo zmago po najtežji poškodbi v karieri. Zaradi zloma golenice in dveh operacij na poškodovanem kolenu je izpustila celotno sezono 2013/2014. Medtem je dopolnila 30 let. Številni so govorili, da se ne bo več vrnila v svetovni vrh. V Mariboru je 26. januarja 2013 zadnjič zmagala, 23 mesecev pozneje se je vrnila v Lake Louisu. "Bilo je zelo čustveno. Po skoraj dveh letih ne veš, kaj se bo zgodilo." Na petkovem smuku je bila osma, na sobotnem (6. decembra 2014) pa je že zmagala. "Ta zmaga mi je pomenila vse na svetu. Bilo je neverjetno. Res sanjski dan," se je spominjala nekaj let pozneje. V nedeljo je bila na superveleslalomu druga.

Leta 2018 so progo v Lake Louisu res poimenovali po njej - Lake Lindsey Way. "Počaščena sem. Na Lake Louise me vežejo številni lepi spomini. Komaj čakam, da se vrnem in tekmujem na svoji progi," je takrat dejala. A ji ni bilo usojeno. Na treningu v Cooper Mountainu se je tik pred začetkom sezone poškodovala in morala izpustiti uvodne tekme. Po koncu svetovnega prvenstva 2019 je nato sklenila kariero.

Lake Louise je bil vselej priljubljen tako med tekmovalci kot rekreativnimi smučarji. Foto: Guliverimage