Luka Modrić prispel v Milano, Bardghji nova okrepitev Barcelone

"Super. Srečen sem. Veselim se novega izziva," je ob prihodu na letališče malpensa v Milano dejal Luka Modrić. In sedel v avtomobil. "Saj bo še čas za izjave." Devetintridesetletnik je po 13 sezonah zapustil Real Madrid in bo novo poglavje v karieri z AC Milanom začelom 23. avgusta proti Cremoneseju.

Šved Roony Bardghji je za Koebenhavn dosegel 15 golov na 84 tekmah, potem ko je v sezoni 2021/22 prišel v prvo ekipo. "Krilni igralec je podpisal pogodbo za naslednje štiri sezone, do 30. junija 2029," je Barca sporočila v izjavi, ne da bi navedla vrednost prestopa. Španski mediji pa ocenjujejo, da se je 19-letnik Barceloni pridružil za približno 2,5 milijona evrov.

🚨🔵🔴 Official, confirmed. Roony Bardghji joins Barcelona from FC Copenhagen on four year contract.



New winger for Barça after deal agreed two weeks ago, €2m plus sell-on clause. pic.twitter.com/Odh8oBHhMs