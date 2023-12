Tudi v četrto ne gre. Moški smuk spet odpovedan.

Odpovedan je še četrti moški smuk v novi tekmovalni zimi. V petek so tekmo v Beaver Creeku zaradi odstranjevanja novega snega nekaj ur prestavljali, v soboto pa so ga zaradi novega močnega sneženja in še vetra odpovedali že zgodaj dopoldne, že dve uri pred predvidenim začetkom.

Na štartni listi za sobotni smuk na progi ptic roparic v Beaver Creeku so bili štirje Slovenci. Miha Hrobat je imel številko 26, Martin Čater 44, Nejc Naraločnik 46, Rok Ažnoh pa 57. Tekmo bi ob 18.45 po srednjeevropskem času moral začeti Nemec Josef Erstl, zmagovalec smukaškega seštevka lanske sezone Norvežan Aleksander Aamodt Kilde pa ima številko osem. A so jo že dve uri prej odpovedali. "Žal je zaradi vetra in močnega sneženja moški smuk v Beaver Creeku odpovedan," so sporočili s FIS.

💨🌨️ Unfortunately, due to wind and heavy snowfall, today's Men's Downhill at Beaver Creek has been cancelled. ❌ #fisalpine pic.twitter.com/FtCNgZzf2N — FIS Alpine (@fisalpine) December 2, 2023

To bi morala biti že šesta moška tekma te sezone, a so uspeli izpeljati le Slalom v Gurglu. Najprej je odpadel veleslalom v Söldnu, nato oba smuka pod Matterhornom in zdaj še oba smuka v Beaver Creeku. Za nedeljo je na tem prizorišču v Koloradu previden superveleslalom.

V soboto je še pihal močan veter. Foto: Reuters