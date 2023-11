Treningi ne obetajo nič dobrega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proga ptic roparic bo od petka do nedelje gostila najprej dva smuka in nato še superveleslalom. Sredin trening, torej drugi, je dobil Francoz Cyprien Sarrazin. Drugi je bil Kanadčan James Crawford z 78 stotinkami zaostanka, tretji pa Švicar Švicar Niels Hintermann (+0,88). Grdo je padel kanadski smučar Broderick Thompson, s proge so ga morali odpeljati z akijem.

Slovenci so bili tako kot na torkovem treningu precej zadaj. Najboljši Martin Čater je bil 54. (+3,45), Nejc Naraločnik 70. (+4,86), Rok Ažnoh 71. (+4,87), Miha Hrobat pa ni prišel do cilja. V četrtek bo še en treningu, v petek pa se prvi smuk začne ob 18.45 po srednjeevropskem času.