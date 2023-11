Odpovedani smuk bodo izpeljali v Val Gardeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Val Gardena v Italiji bo 14. decembra gostila še en dodaten moški smuk za točkovanje svetovnega pokala v alpskem smučanju, so sporočili z Mednarodne smučarske zveze (Fis). Gre za enega od dveh odpovedanih moških smukov, ki ga zaradi slabega vremena niso mogli izpeljati na progi s startom v Zermattu v Švici in ciljem v Cervinii v Italiji.

Na progi Saslong v Val Gardeni bo tako po novem trojni tekmovalni program. Nadomestni smuk iz Zermatt-Cervinie bo v četrtek, 14. decembra, v petek, 15. decembra, bo moški superveleslalom, v soboto, 16. decembra, pa bodo izpeljali vnaprej načrtovani moški smuk. Vsak dan se bodo tekme začele ob 11.45.

Alpski smučarji bodo progo lahko preizkusili na dveh uradnih treningih v torek in sredo, 12. in 13. decembra.

Organizatorji so zaradi močnega vetra in obilnega sneženja odpovedali moška smuka, ki sta bila načrtovana 11. in 12. novembra kot prvo čezmejno tekmovanje v svetovnem pokalu v alpskem smučanju v zgodovini. Teden kasneje zaradi močnega vetra niso izpeljali niti obeh na tem območju načrtovanih ženskih smukov.